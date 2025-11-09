Fost procuror, audiat în dosarul afaceristului Bogos: Am redactat doar o schiță de denunț

În dosarul DNA Iași privind rețeaua de traficanți de influență în favoarea omului de afaceri vasluian Fănel Bogos, procurorii l-au audiat recent pe Vasile Doană, fost procuror militar în PICCJ și la Secția Militară Anticorupție a DNA. În urma percheziției domiciliare din Prahova, anchetatorii i-au confiscat telefonul și calculatorul, urmând ca în perioada următoare să fie realizată percheziția informatică, potrivit Gândul.

Potrivit sursei menționate anterior, fostul procuror Vasile Doană le-a relatat anchetatorilor detalii legate de dosarul în care este cercetat omul de afaceri Fănel Bogos, aflat în arest preventiv.

În declarația dată anchetatorilor în urmă cu trei zile, Doană a descris în detaliu întâlnirea sa cu Mihai Aniței, pe care îl cunoștea din perioada în care acesta a colaborat, în calitate de denunțător, la ancheta din dosarul RAFO, cazul cunoscut al „benzinărilor”, instrumentat atunci de Doană ca procuror de caz.

Aniței l-ar fi contactat pe Vasile Doană pentru a se întâlni și i-ar fi spus că are un prieten cu care intenționează să înceapă o afacere în domeniul suplimentelor medicale. Era vorba despre Fănel Bogos. Tot atunci, Aniței i-ar fi povestit că Bogos are „o problemă gravă” cu directorul ANSVSA Vaslui, Mihai Ponea, pe care îl acuză că ar fi primit de la el 400.000 de euro și materiale de construcții, iar după ce plățile ar fi încetat, l-ar fi supus unor controale și ordonanțe menite să-i blocheze activitatea firmelor.

Aniței i-a relatat lui Doană și despre un episod în care Laura Iusei l-ar fi dus pe Fănel Bogos la București, la o întâlnire cu foști generali SRI. Potrivit spuselor sale, aceștia i-ar fi cerut lui Bogos să semneze un contract de consultanță de 500.000 de euro, promițându-i că vor interveni „pe diverse culoare” pentru a-l înlătura pe Mihai Ponea din funcție. Când Bogos și-ar fi dat seama că a fost înșelat, ar fi decis să depună un denunț la DNA.

Fostul procuror Vasile Doană a declarat că a aflat de la Aniței despre intenția lui Fănel Bogos și a soției sale de a merge la DNA pentru a depune un denunț la începutul lunii octombrie 2025, însă documentul nu fusese încă înregistrat. El a mai spus că Bogos făcuse, cu un an înainte, un denunț împotriva directorului DSVSA Vaslui, acuzându-l că i-ar fi dat un apartament drept mită, dar că până acum nu s-a întâmplat nimic în acel caz.

Drept urmare, Bogos și soția sa s-au întâlnit cu fostul procuror militar Vasile Doană la locuința lui Aniței. Doană a recunoscut că, la rugămintea acestuia de a-l ajuta pe prietenul său, a redactat doar o schiță a denunțului pe care Bogos urma să-l depună la DNA, fără să existe un contract sau vreo plată între ei.

Doană a declarat că a acceptat să ofere acest ajutor deoarece a considerat că, dacă afirmațiile lui Fănel Bogos sunt adevărate și susținute de probele pe care i le-a arătat, foștii săi colegi ar trebui să stabilească adevărul, fiind vorba despre posibile fapte de corupție. Totuși, procurorul de caz ar considera că simpla implicare a lui Doană în redactarea denunțului și prezența sa în acest context pot constitui motive pentru a fi acuzat de complicitate la trafic de influență.

Și locuința generalului SIE în rezervă, Nicolae Iană, a fost percheziționată, urmând ca în cazul său să fie efectuată și o percheziție informatică.

Acțiunea are loc la scurt timp după percheziția făcută la Cristian Bălan, condamnat cu suspendare la doi ani și șase luni de închisoare în dosarul mitei de 22 de milioane de euro pentru contractele duty-free de la aeroportul Otopeni.