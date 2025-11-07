La nuntă cu ANAF: Cine vine cu darul, cine cu amenda

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a anunțat declanșarea unei noi serii de controale ample în sectorul serviciilor pentru evenimente, care va începe luni, 10 noiembrie. Verificările vizează peste 80 de firme care nu s-au conformat voluntar obligațiilor fiscale, deși instituția a desfășurat anterior o campanie de prevenție.

Autoritatea fiscală transmite că acțiunea are ca scop combaterea neconformării și încurajarea fiscalizării corecte a veniturilor obținute din organizarea de nunți, botezuri, evenimente private și corporate. Potrivit ANAF, campania de informare din vara acestui an a determinat un număr semnificativ de contribuabili să-și declare veniturile corect, însă „există în continuare firme care nu s-au conformat voluntar”.

„Activitatea principalilor organizatori de evenimente festive şi corporative este monitorizată constant de către Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, în acest sens fiind valorificate informaţiile furnizate de sistemele informatice RO e-Factura şi RO e-case de marcat, dar şi informaţiile disponibile din surse publice. Analizele astfel realizate au evidenţiat discrepanţe între estimatul fluxurilor financiare generate prin activitatea de organizare de evenimente şi veniturile declarate, indicând un nivel scăzut de conformare în anumite cazuri”, precizează instituția.

Conform datelor oficiale, în perioada iunie – septembrie 2025, sumele declarate la bugetul de stat de operatorii din domeniu au crescut cu 16,10%, impozitul pe profit a înregistrat o creștere de 19,68%, iar impozitul pe venit cu 19,61%. De asemenea, TVA-ul declarat a fost mai mare cu 20,32% comparativ cu anul precedent.

ANAF arată că aceste cifre demonstrează o îmbunătățire a conformării voluntare, dar și necesitatea continuării controalelor pentru companiile care încă evită declararea corectă a veniturilor.

Controalele vor urmări respectarea obligațiilor fiscale, inclusiv emiterea documentelor justificative pentru sumele încasate, precum și declararea contribuțiilor aferente personalului implicat în organizarea evenimentelor.

„Evidenţiem că acele societăţi care nu se conformează în termen vor suporta consecinţele fiscale prevăzute de lege. În acelaşi timp, contribuabilii corecţi vor beneficia de un tratament fiscal echitabil şi predictibil, inclusiv prin acest tip de campanii de prevenţie. ANAF precizează că acţiunile de verificare nu vor afecta desfăşurarea evenimentelor festive şi nu îi vor viza pe participanţii acestora. Controalele vor fi efectuate exclusiv în afara intervalului orar alocat evenimentelor respective”, se arată în comunicatul instituției.

Noua rundă de verificări marchează o etapă decisivă în demersul autorităților de a transparentiza fluxurile financiare dintr-un domeniu considerat cu risc ridicat de evaziune fiscală.