Teroriștii ISIS din Siria, protejați în Europa. Noile ghiduri UE redesenează profilul solicitantului de azil

Uniunea Europeană a emis noi orientări care influențează modul în care sunt analizate cererile de azil în Suedia și în restul blocului comunitar, în special în cazurile solicitanților care au avut legături cu organizații teroriste precum ISIS, potrivit European Conservative.

Documentele interne transmise la începutul lunii ianuarie personalului Agenției Suedeze pentru Migrație indică o schimbare semnificativă de abordare în evaluarea unor astfel de dosare.

Potrivit acestor instrucțiuni interne, persoanele care au avut afilieri cu ISIS în Siria pot fi considerate ca având o „temere bine întemeiată de persecuție”. Această formulare este esențială în dreptul azilului, deoarece reprezintă unul dintre criteriile principale pentru acordarea protecției internaționale.

Noile orientări, distribuite ofițerilor de caz ai Agenția de Migrare Suedia la începutul lunii ianuarie, prevăd că apartenența la ISIS în Siria nu este, în sine, suficientă pentru a respinge o cerere de azil.

Pentru a refuza acordarea protecției, autoritățile trebuie să demonstreze că solicitantul a fost implicat în crime de război sau în alte infracțiuni grave.

Conform surselor interne citate, această probă este extrem de dificil de realizat în practică. Un angajat al agenției a comentat situația afirmând:

„Acest lucru lovește atât ochii, cât și urechile unei persoane cu o conștiință juridică normală”, sugerând surprinderea față de direcția noilor instrucțiuni.

Ghidurile au la bază un raport publicat în luna decembrie de EU Agency for Asylum (EUAA). Deși recomandările agenției europene nu au caracter juridic obligatoriu, acestea sunt, în mod obișnuit, urmate de statele membre atunci când își stabilesc practicile administrative în domeniul azilului.

Documentul EUAA analizează situația de securitate și drepturile omului din Siria și concluzionează că anumite categorii de persoane, inclusiv foști membri ai grupărilor armate, pot fi expuse riscului de persecuție în cazul întoarcerii. În acest context, orientările subliniază necesitatea evaluării individuale a fiecărui caz.

În paralel, EUAA a revizuit și recomandările referitoare la creștinii din Siria. Conform noilor indicații, aceștia ar putea fi considerați ca având o „temere bine întemeiată de persecuție” doar în „cazuri excepționale”.

Această ajustare marchează o diferențiere clară față de evaluările anterioare, când apartenența la anumite minorități religioase era mai frecvent asociată cu riscuri generalizate.

Orientările reflectă evaluări actualizate ale situației din teren, dar și dorința de a uniformiza practicile de azil la nivelul Uniunii Europene, inclusiv în state precum Suedia, Germania sau Austria.

Noile ghiduri apar într-un moment în care Europa se confruntă cu provocări de securitate mai ample. Investigații recente au scos în evidență extinderea rețelelor extremiste pe continent, inclusiv a celor asociate cu ISIS și Hamas.

În cursul anului trecut, autoritățile din Germania au confiscat arme despre care se presupune că ar fi fost destinate unor persoane suspectate de legături cu Hamas.

Incidente conexe au fost raportate și în Austria și Regatul Unit, potrivit informațiilor furnizate de autoritățile naționale.

Deși orientările EUAA nu sunt obligatorii, ele influențează în mod direct modul în care agențiile naționale interpretează legislația europeană privind azilul. În Suedia, noile instrucțiuni interne indică faptul că respingerea cererilor venite din partea persoanelor cu trecut extremist va necesita investigații mai complexe și dovezi solide privind implicarea directă în infracțiuni grave.

Evoluțiile recente subliniază tensiunea existentă între obligațiile umanitare asumate de statele membre și preocupările legate de securitate, într-un context geopolitic și social aflat în continuă schimbare.