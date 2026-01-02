Un atac inspirat de ideologia ISIS, împiedicat de FBI. Era planificat pentru noaptea de Revelion

Autoritățile americane au transmis că au reușit să împiedice un plan considerat extrem de periculos, pus la cale de un tânăr din Carolina de Nord, care ar fi intenționat să lovească în noaptea dintre ani, inspirat de ideologia ISIS, potrivit The Guardian.

Departamentul de Justiție din Statele Unite a precizat că un adolescent de 18 ani, identificat drept Christian Sturdivant, din Mint Hill, a fost pus sub acuzare pentru furnizarea de sprijin material unei organizații teroriste străine. El a fost reținut chiar înainte de Revelion și a apărut vineri pentru prima dată în fața instanței, fără să își declare încă poziția față de acuzații.

Conform anchetatorilor, Sturdivant ar fi jurat fidelitate grupării și ar fi vizat un supermarket și un restaurant fast-food din orașul său. Procurorul federal Russ Ferguson a explicat în cadrul unei conferințe de presă că planul ar fi urmărit producerea de victime multiple: „Se pregătea pentru jihad şi oameni nevinovaţi urmau să moară”, a spus Ferguson.

În timpul perchezițiilor desfășurate de FBI, agenții au descoperit un caiet în care ar fi fost descris pas cu pas modul în care tânărul intenționa să acționeze. Documentul purta titlul „Atacul de Anul Nou 2026” și făcea referire la înjunghierea a până la 20 de persoane, precum și la atacuri împotriva polițiștilor chemați la fața locului.

În cameră au fost găsite cuțite și ciocane, elemente menționate în plângerea penală depusă de Departamentul de Justiție.

Anchetatorii mai susțin că pregătirile ar fi început cu aproximativ un an în urmă. În decembrie, Sturdivant ar fi discutat pe internet cu doi agenți sub acoperire, pe care îi considera membri ai ISIS. El le-ar fi trimis fotografii cu armele pe care intenționa să le folosească și ar fi detaliat scenariul unui viitor atac.

Numele său ar fi intrat pentru prima dată în atenția autorităților în 2022, când, aflat încă minor, ar fi contactat un presupus membru ISIS din străinătate și ar fi încercat să organizeze un atac folosind un ciocan. Pentru acel episod nu au fost formulate acuzații, însă tânărul a fost direcționat către consiliere psihologică, au precizat oficialii citați.