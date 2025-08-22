International Impactul ISIS asupra comunităților locale din Puntland. O realitate terifiantă







Într-o regiune din nordul Somaliei, unde terorismul și conflictele armate sunt o realitate cotidiană, un tânăr de 24 de ani, membru al ISIS, a fost capturat și adus în fața autorităților, potrivit SkyNews.

În ciuda condamnării sale la moarte și a statutului său de militant, acesta a rămas impasibil în fața interogatoriului, declarând: „Nu regret nimic. Chiar dacă mă scot din cameră acum și mă execută, nu regret nimic”.

Această situație reflectă o problemă mai amplă: prezența și activitățile ISIS în Puntland, o regiune semi-autonomă din nordul Somaliei, care a devenit un centru de recrutare și operațiuni pentru gruparea teroristă.tă.

Puntland, o regiune semi-autonomă din nordul Somaliei, a devenit un punct focal pentru activitățile ISIS în Africa.

Gruparea teroristă a reușit să stabilească baze în zone montane izolate, cum ar fi munții Golis și Cal Miskaad, unde desfășoară antrenamente, produc arme și planifică atacuri.

„Ei nu ucid pe toată lumea, doar infideli”, a spus militantul capturat, referindu-se la cei care nu împărtășesc interpretarea strictă a Sharia a ISIS.

Aceste locații sunt greu accesibile și oferă protecție împotriva forțelor de securitate locale și internaționale.

În plus, ISIS în Puntland beneficiază de resurse financiare provenite din activități ilegale, cum ar fi mineritul de aur și taxarea localnicilor, ceea ce le permite să își susțină operațiunile și să atragă noi recruți.

Recrutarea tinerilor din diverse colțuri ale lumii reprezintă o componentă esențială a strategiei ISIS în Puntland.

Muthar Hamid Qaayid din Yemen, de exemplu, a ajuns în Puntland printr-o rută maritimă dificil de monitorizat. Capturat cu echipamente de fabricare a bombelor, el a declarat: „Nu am apăsat pe buton. Doar am privit. Celălalt bărbat a făcut bomba și a declanșat-o”.

În ciuda acuzațiilor, el rămâne detașat de gravitatea situației: „Nu mă gândesc la nimic. Doar aștept moartea”.

Usman Bukukar Bin Fuad, un alt recrutat din Maroc, a fost atras în Somalia cu promisiunea unui câștig financiar: „În loc să lupt, am sfârșit să sap peșteri pentru ISIS. Mi-au dat o vestă sinucigașă, dar am refuzat și am fugit”.

El susține că nu a folosit arma primită și că nu a participat la lupte directe, deși autoritățile sunt sceptice în privința acestor afirmații.

Lupta împotriva ISIS în Puntland nu se desfășoară exclusiv la nivel local; implicarea internațională joacă un rol esențial în destabilizarea rețelelor teroriste.

Forțele americane, împreună cu trupe speciale somaleze și consilieri internaționali, coordonează operațiuni aeriene și terestre menite să identifice și să elimine lideri ISIS, facilități de antrenament și depozite de armament.

Aceste misiuni sunt adesea complicate de terenul accidentat al regiunii – munții Golis și Cal Miskaad oferind ascunzători naturale care protejează militanții de detectarea rapidă și atacurile directe.

Începând cu sfârșitul anului 2024 și pe parcursul lui 2025, mai multe lovituri aeriene au distrus complexuri subterane și au ucis membri de rang înalt ai ISIS, perturbând temporar rețeaua de comandă și aprovizionare a grupării.

În paralel, forțele terestre somaleze au desfășurat raiduri coordonate pentru a captura combatanți și pentru a recupera documente și echipamente, care oferă informații vitale despre planurile ISIS și rutele de recrutare internațională.

Cu toate acestea, provocările rămân majore: lipsa unui control centralizat asupra întregii Somaliei și dificultățile logistice în monitorizarea regiunilor izolate permit grupării să se regrupeze rapid. Astfel, eforturile internaționale trebuie să fie combinate cu strategii de stabilizare și prevenție a radicalizării pentru a avea un impact real pe termen lung.

Prezența ISIS în Puntland afectează profund viața cotidiană a comunităților locale, generând un climat constant de teamă și insecuritate.

Locuitorii sunt adesea supuși la coerciție, taxe ilegale și recrutare forțată, ceea ce le restrânge libertatea de mișcare și le afectează modul de trai.

Aceștia trăiesc sub amenințarea permanentă a violenței, știind că orice opoziție față de grupare poate fi pedepsită prin sancțiuni fizice sau chiar moartea.

În zonele controlate de ISIS, infrastructura locală – școli, spitale și drumuri – este frecvent distrusă sau utilizată pentru scopuri militare, afectând accesul populației la servicii esențiale.

În plus, gruparea impune o interpretare strictă a legii Sharia, limitând drepturile fundamentale ale oamenilor, inclusiv libertatea religioasă și expresia personală.

Această atmosferă de teroare și opresiune generează anxietate, traumă și instabilitate socială, afectând în special femeile și copiii, care devin victime ale violenței, exploatării și discriminării.

Totodată, comunitățile locale sunt adesea prinse între ISIS și forțele de securitate, suportând consecințele directe ale luptelor armate.

Această situație subliniază necesitatea unor măsuri de protecție, reconstrucție și sprijin psihosocial pentru populația civilă, pentru a diminua efectele devastatoare ale extremismului și violenței armate.

În ciuda eforturilor militare și a implicării internaționale, ISIS rămâne o amenințare în Puntland. Recrutarea globală și capacitatea de a se adapta rapid fac ca gruparea să fie dificil de eradicat.

Experții subliniază că măsurile militare trebuie completate cu programe de prevenție a radicalizării, îmbunătățirea guvernanței și sprijin pentru comunitățile afectate.

Captura membrilor ISIS oferă informații valoroase despre planurile grupării: „Ținta principală era să cucerim lumea. Începând cu această regiune ca unul dintre porțile lumii, apoi Etiopia și restul lumii”, a declarat unul dintre recruți.

Astfel, Puntland nu reprezintă doar o problemă regională, ci un punct de plecare al amenințării globale ISIS.