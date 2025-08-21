International Controversatul Digital Networks Act intră în vigoare. Comisia Europeană ia bani de la Big Tech, dar nu face nimic cu ei







Digital Networks Act este noul plan al Comisiei Europene pentru modernizarea rețelelor și stimularea investițiilor în infrastructura digitală, potrivit Politico.

Documentul, care urmează să fie prezentat oficial la mijlocul lunii decembrie, promite o schimbare radicală a regulilor în sectorul telecomunicațiilor, vizând implementarea rapidă a 5G și extinderea fibrei optice.

Cu toate acestea, proiectul a aprins deja controverse majore între guverne naționale, giganți tehnologici și operatori tradiționali, fiecare văzând în propunere atât oportunități, cât și riscuri.

Propunerea Comisiei Europene vine după ani de negocieri și presiuni intense din partea marilor operatori de telecomunicații. Companii precum Orange, Deutsche Telekom sau Vodafone au cerut în repetate rânduri o relaxare a regulilor, pe motiv că piața fragmentată și cadrul legislativ rigid limitează investițiile și scad rentabilitatea. Oficialii europeni recunosc că actualul sistem și-a atins limitele, motiv pentru care Digital Networks Act ar urma să simplifice procedurile și să încurajeze extinderea rețelelor.

Pe de altă parte, numeroși actori din industrie avertizează că deregularea riscă să slăbească competiția și să favorizeze consolidarea pieței în jurul câtorva jucători dominanți. Asociațiile de operatori mai mici susțin că regulile actuale au permis diversitatea ofertei și au împiedicat monopolurile, iar o schimbare radicală ar putea duce la creșterea prețurilor pentru consumatori.

Unul dintre punctele fierbinți îl reprezintă relația dintre marile platforme digitale și operatorii telecom.

De ani buni, companiile de telefonie cer ca servicii precum YouTube, Netflix sau TikTok să contribuie financiar la extinderea infrastructurii, având în vedere volumul uriaș de date generat.

Comisia ia în calcul ca viitoarea lege să ofere autorităților posibilitatea de a arbitra eventualele conflicte dintre aceste tabere, o măsură care stârnește deja critici aprinse.

Organizațiile civice și grupurile media avertizează că astfel de mecanisme ar putea afecta principiul neutralității internetului, riscând să creeze o rețea „cu două viteze” și să limiteze accesul liber la conținut.

În plus, unele guverne europene privesc cu suspiciune încercarea Bruxelles-ului de a-și extinde competențele asupra licitațiilor pentru spectru, domeniu considerat suveran și extrem de profitabil la nivel național.

Dacă va fi adoptat, Digital Networks Act ar putea remodela piața telecom europeană pentru următorul deceniu. Susținătorii spun că noul cadru va stimula investițiile și va aduce Uniunii Europene mai aproape de standardele globale în domeniul conectivității. Totuși, opoziția din partea companiilor tech, a operatorilor alternativi și a unor capitale europene ar putea încetini procesul legislativ și chiar dilua reformele propuse.

Pe termen lung, actul normativ ar putea influența nu doar modul în care funcționează rețelele, ci și echilibrul dintre inovație, competiție și accesul echitabil la servicii digitale. Într-o lume în care conectivitatea a devenit infrastructură esențială, modul în care UE gestionează acest dosar va avea consecințe directe asupra economiei și asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor.