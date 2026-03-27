Thriller politic la vârful puterii. Serialul pregătit de Netflix

Netflix a confirmat că lucrează la o adaptare a serialului „The Lords' Day”, aducând în prim-plan actorul Damson Idris. Producția promite să păstreze esența povestirii originale, în timp ce explorează o nouă perspectivă cinematografică pentru publicul platformei, informează Tudum.

Netflix își consolidează lista cu un nou thriller britanic de proporții. Conform sursei menționate, actorul Damson Idris (cunoscut din Snowfall și F1) va juca rolul principal și va fi producător executiv în The Lords’ Day, o adaptare cinematografică plină de acțiune a romanului lui Michael Dobbs, autorul celebrului „House of Cards”.

Michael Dobbs este faimos pentru romanul care a inspirat miniseria BBC și, ulterior, primul serial original emblematic Netflix. Acum, platforma revine la universul său, promițând o incursiune intensă și captivantă prin coridoarele Westminsterului.

Serialul cu șase episoade este produs de compania britanică de succes Bad Wolf, recunoscută pentru producții internaționale precum „Doctor Who”, „His Dark Materials” și „Industry”.

Deși romanul lui Dobbs se concentrează pe un atac major cu ostatici în timpul deschiderii Parlamentului, adaptarea Netflix transformă povestea, plasând în centrul acțiunii un protagonist solitar, oferind astfel o perspectivă nouă și dinamică asupra intrigii politice.

La deschiderea Parlamentului britanic, spionul Harry Jones (Damson Idris) se află în inima Palatului Westminster, prins într-o situație tensionată de carantină. Pe măsură ce criza ostaticilor se intensifică, loialitățile sunt supuse la teste extreme, iar gesturile de sacrificiu altruist se înmulțesc, declanșând o luptă disperată pentru supraviețuire, din care nu toți vor ieși nevătămați. Rămâne întrebarea: va reuși Harry să își valorifice experiența și antrenamentul pentru a deveni salvatorul națiunii?

Bazat pe romanul lui Michael Dobbs, acest thriller promite ritm alert și tensiune maximă în centrul puterii britanice. Scenariul este semnat de Jonathan Brackley și Sam Vincent, cunoscuți pentru Spooks, Humans și Better, iar regia îi aparține lui Ben Chanan, cunoscut pentru The Capture și The Missing. Jane Tranter și Dan McCulloch sunt producători executivi prin compania Bad Wolf, responsabilă și pentru proiecte precum Industry și His Dark Materials.

Mai exact, în centrul poveștii se află Damson Idris, care îl va interpreta pe spionul britanic Harry Jones. Idris este cunoscut mai ales pentru rolul său revelator al lui Franklin Saint în serialul Snowfall și pentru apariția alături de Brad Pitt în filmul nominalizat la Oscar, F1. În plus, Idris va avea și rolul de producător executiv al serialului.

Scenariul este realizat de duo-ul britanic Sam Vincent și Jonathan Brackley, care vor semna și producția executivă. Cei doi sunt deja recunoscuți pentru thriller-ele lor de succes, precum Spooks, Humans și Better.

Regia și producția executivă vor fi asigurate de Ben Chanan, cunoscut pentru capacitatea sa de a crea tensiune, vizibilă în proiecte precum thriller-ul de supraveghere „The Capture” și „The Missing”. Proiectul beneficiază și de expertiza veteranilor Jane Tranter și Dan McCulloch, care vor ocupa pozițiile de producători executivi, alături de Joel Collins și Chris May.

Serialul se află în prezent în faza activă de preproducție, iar filmările sunt programate să înceapă în primăvara anului 2026 în Regatul Unit. Ca producție Bad Wolf, este de așteptat ca filmările să aibă loc la sediul lor ultramodern, Wolf Studios Wales, recunoscut pentru unele dintre cele mai ambițioase construcții de televiziune din Marea Britanie.