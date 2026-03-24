„Peaky Blinders” inspiră moda masculină. Secretele din spatele tunsorii iconice

Tunsoarea purtată de Tommy Shelby din serialul „Peaky Blinders” a revenit în tendințe, devenind una dintre cele mai cerute opțiuni în saloanele de frizerie. Stilul, ușor de recunoscut datorită contrastului puternic dintre lateralele foarte scurte și partea superioară mai lungă, atrage tot mai mulți bărbați care își doresc un look modern, dar cu influențe clasice, informează Tudum.

Obținerea aerului impasibil și autoritar al lui Tommy Shelby, personajul interpretat de Cillian Murphy, poate părea imposibilă. Totuși, există un element pe care îl poți reproduce: tunsoarea devenită emblematică pentru liderul din „Peaky Blinders”.

Aspectul său distinct, laterale foarte scurte, aproape rase, combinate cu un volum bogat și texturat în partea superioară, a rămas constant pe parcursul celor șase sezoane ale serialului. Aceeași imagine revine și în producția „Peaky Blinders: The Immortal Man”, lnasată de Netflix pe 20 martie.

Chiar dacă pare simplă la prima vedere, realizarea acestei tunsori nu este deloc lipsită de provocări. Nadia Stacey, hairstylistul și make-up artistul implicat în noul film, explică faptul că este vorba despre un stil „extrem de radical”. Nu există o variantă de „probă”, iar rezultatul final poate fi evaluat doar după ce tunsoarea este complet realizată.

Specialista recomandă prudență și răbdare: dacă îți dorești cu adevărat acest look, este esențial „să apelezi la un profesionist experimentat” și să abordezi transformarea în mai multe etape.

Stacey petrece, în medie, aproximativ 30 de minute pentru a definitiva fiecare tunsoare, apelând la un singur produs esențial: o pomadă clasică, folosită pentru a defini șuvițele. Stilul lui Tommy, la fel ca al celor din jurul său, își are originile în realitatea istorică a bărbaților întorși de pe front după Primul Război Mondial.

Potrivit lui Steven Knight, creatorul serialului Peaky Blinders, aceste tunsori radicale nu erau doar o declarație de stil, ci o necesitate practică: părul era ras foarte scurt în zonele inferioare pentru a preveni infestarea cu păduchi în condițiile dure din tranșee. Odată întorși acasă, mulți bărbați au păstrat acest look.

Knight vorbește și despre atenția deosebită pe care o acordau acești bărbați propriei imagini. Deși aveau resurse limitate, își cultivau cu rigurozitate apariția. Fotografii din epocă arată muncitori cu venituri modeste care păreau mereu pregătiți pentru un eveniment formal: încălțămintea era impecabil lustruită, iar ținuta atent îngrijită. Această disciplină venea, în parte, din rigoarea militară, dar și din dorința de a impune respect într-o societate dură.

Pe măsură ce universul serialului Peaky Blinders a evoluat, iar schimbul de generații a devenit tot mai vizibil, și estetica personajelor a trecut prin transformări importante. Stacey a ajustat stilurile pentru a reflecta noile dinamici de putere: odată cu retragerea vechii gărzi și afirmarea unor figuri mai tinere, precum Duke, interpretat de Barry Keoghan, imaginea generală devine mai relaxată, în contrast cu disciplina impusă odinioară de Tommy.

Potrivit acesteia, diferențele sunt evidente în detalii: „Aspectul este mai dezordonat, mai puțin finisat. Tommy avea totul calculat cu precizie, iar asta se reflecta inclusiv în felul în care arătau hainele și părul. În schimb, grupul lui Duke este departe de acea rigoare”.

Procesul de definire a noului look nu a fost unul instant. În cazul lui Keoghan, stilul a trecut prin mai multe etape până să ajungă la forma finală. Inițial, părul era lăsat mai lung în partea din spate, într-o încercare de a contura o direcție diferită. Ulterior, echipa a realizat că tunsoarea consacrată a serialului este prea emblematică pentru a fi abandonată, astfel că au revenit la un stil recognoscibil.

Actorul însuși susține, însă, că imaginea sa era deja în ton cu universul serialului cu mult înainte de a se alătura distribuției. Barry Keoghan a declarat într-un episod al podcastului Peaky Blinders că poartă această tunsoare de aproximativ șase ani, glumind că a fost adesea confundat cu Cillian Murphy înainte de a face efectiv parte din proiect.