Netflix s-a săturat de colaborarea cu Meghan și Harry. Discuții în spatele ușilor închise

Informația apărută săptămâna trecută, potrivit căreia Netflix s-ar fi retras din afacerea lifestyle, a alimentat speculațiile legate de colaborarea dintre ducii de Sussex și platforma de streaming. Variety a discutat cu șase surse apropiate atât de Netflix, cât și de duci, iar acestea susțin că relația dintre Meghan, Harry și Netflix nu a fost nici pe departe „una de basm”.

Atmosfera din interiorul Netflix în ceea ce privește colaborarea cu Meghan Markle și Prințul Harry este una de final de drum, potrivit unei surse citate de Variety, care a descris starea generală din interior. Comportamentul celor doi în timpul întâlnirilor ar fi generat frustrări, iar performanțele modeste ale unor producții precum „With Love, Meghan” au ridicat semne de întrebare legate de eficiența direcției comerciale, inclusiv a componentei de e-commerce, în parteneriatul cu platforma.

Cu toate acestea, o altă sursă din companie susține că audiențele serialului se aliniază cu cele ale altor producții din zona lifestyle. În plus, colaborarea este umbrită și de un istoric tensionat, marcat de probleme de comunicare atribuite echipei Archewell.

Mai mult, potrivit informațiilor apărute, conducerea Netflix ar fi „epuizată” de colaborarea cu cei doi, în contextul în care aceștia încearcă să își mențină parcursul la Hollywood. La aproximativ șase luni de la încheierea contractului estimat la 100 de milioane de lire sterline, nemulțumirile ar fi devenit tot mai evidente.

Publicația Variety citează mai multe surse din interiorul companiei, care descriu o relație tensionată între Archewell Productions, compania fondată de cuplu, și platforma de streaming. Imaginea conturată este una negativă, marcată de frustrări și lipsă de încredere.

„Atmosfera în companie este de tipul: am terminat”, a declarat una dintre surse.

În același timp, reprezentanții Netflix ar fi devenit sceptici în privința foștilor membri ai familiei regale, invocând probleme de comunicare și performanțe slabe în ceea ce privește audiențele. Sursele mai indică faptul că subiectul retragerii din familia regală a fost reluat și reinterpretat de prea multe ori, stârnind critici și diminuând interesul publicului.

Trei surse din interiorul Netflix susțin că directorul companiei, Ted Sarandos, ar fi ajuns la limită în relația cu cei doi. Potrivit a două dintre aceste surse, aceștia obișnuiesc să îi trimită mesaje text direct co-CEO-ului în legătură cu proiectele lor, o practică întâlnită și la alte vedete care colaborează cu platforma.

În același timp, se afirmă că și directoarea de conținut, Bela Bajaria, ar fi nemulțumită de acordul cu Sussex. Pe de altă parte, un purtător de cuvânt al Netflix respinge ferm aceste informații despre faptul că Sarandos și Bajaria și-ar fi pierdut încrederea în cuplu.

Surse din interiorul platformei de streaming susțin că Ted Sarandos și soția sa, Nicole Avant, mențin relații sociale apropiate cu Meghan Markle și Prințul Harry, fiind totodată vecini în exclusivista zonă Montecito, California.

Cu toate acestea, două persoane din interior afirmă că Sarandos ar fi spus recent că nu ar participa la o discuție telefonică cu ducesa în absența unui avocat. Nu este clar dacă afirmația a fost făcută în mod serios sau în glumă. Reprezentanții Netflix resping însă categoric această informație, calificând-o drept „complet inexactă”.

Avocatul familiei Sussex, Michael J. Kump, respinge ferm informațiile apărute, catalogându-le drept „evident false”. Într-o scrisoare transmisă publicației Variety, acesta susține că Meghan păstrează o comunicare constantă cu Ted Sarandos, cu care schimbă frecvent mesaje și discuții directe, inclusiv întâlniri la domiciliul acestuia, fără implicarea avocaților.

În august anul trecut, al doilea val de episoade ale emisiunii „With Love, Meghan” a înregistrat performanțe mult sub cele ale primei serii. În același timp, Netflix s-a confruntat cu un surplus semnificativ de produse „As Ever”, de la ceaiuri la mixuri pentru copt, evaluate la peste 10 milioane de dolari.

Excedentul a fost atât de mare încât compania a început să distribuie gratuit produsele angajaților, expunându-le pe mese improvizate în mai multe clădiri de birouri. Reprezentanții Archewell au explicat că oferirea de produse din stocurile de mostre este o practică obișnuită în cadrul studiourilor.

O altă sursă din interiorul Netflix afirmă că strategia inițială prevedea ca brandul „As Ever” să revină ulterior sub controlul Archewell, platforma de streaming având doar rolul de a sprijini lansarea acestuia.

În ceea ce privește emisiunea, „With Love, Meghan”, care include apariții ale prietenilor ducesei și ale unor personalități asociate cu Netflix, precum Mindy Kaling, nu a fost reînnoită integral. Totuși, un purtător de cuvânt al Sussex susține că producția va continua sub forma unor ediții speciale sezoniere.