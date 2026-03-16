Serialul Netflix care domină topurile internaționale, comparat cu „Clanul Soprano”

„Animal Kingdom” a cunoscut un val uriaș de popularitate la nivel global după ce a fost adăugat în catalogul Netflix în multe țări, inclusiv în România. Serialul are o notă foarte bună pe IMDb și multe recenzii pozitive de la spectatori, fiind considerat de mulți un „serial fenomenal”, informează Express.

Potrivit statisticilor furnizate de platformele de monitorizare a audienței, în februarie, serialul „Animal Kingdom” s-a clasat pe locul cinci la nivel global în topul celor mai vizionate producții pe platformele de streaming.

Popularitatea sa a explodat și pe Netflix, unde a stat câteva săptămâni în top 10 cele mai urmărite titluri după ce toate episoadele au fost adăugate recent. În România, interesul pentru serial este la fel de mare, mulți telespectatori descoperindu-l abia acum.

Acțiunea îl urmărește pe Josh „J” Cody, un adolescent de 17 ani care, după moartea mamei sale, se mută la rudele sale îndepărtate din sudul Californiei. În scurt timp, însă, Josh descoperă că noua sa locuință ascunde secrete și pericole neașteptate.

Capul familiei este o bunică autoritară, Janine „Ștrumf” Cody, care, alături de fiii săi, formează o familie criminală periculoasă și profund disfuncțională. Această combinație de dinamici familiale și infracțiuni complexe transformă serialul într-o experiență captivantă pentru iubitorii de drame polițiste.

Tensiunea capătă profunzime prin portretizarea fraților Cody, fiecare purtând propriile conflicte și vulnerabilități. Shawn Hatosy strălucește în rolul lui Andrew „Pope” Cody, conturând un personaj imprevizibil și adesea tulburător, dar care dezvăluie și laturi neașteptat de fragile în momentele cheie.

De cealaltă parte, Ben Robson îl aduce la viață pe Craig Cody, caracterizat prin impulsivitate și o atracție constantă pentru pericol, trăsături care îl conduc frecvent către situații complicate și decizii riscante.

Și chiar dacă seria s-a încheiat acum patru ani, „Animal Kingdom” continuă să câștige noi admiratori, atrași de povestea sa intensă și captivantă. Un telespectator a mărturisit: „Animal Kingdom a devenit rapid unul dintre serialele mele preferate din toate timpurile!”

Altul a adăugat că nu este doar „unul dintre cele mai bune seriale de la televizor în prezent, ci și unul dintre cele mai bune seriale create vreodată”. „E greu să exprim în cuvinte cât de mult iubesc Animal Kingdom. Este un serial incredibil”, a spus un alt fan al serialului.

Un altul a comparat experiența vizionării cu marile drame contemporane: „Mi-au plăcut Ozark, Breaking Bad, Better Call Saul, Nurse Jackie, Stranger Things sau Orange Is the New Black, dar Animal Kingdom este fenomenal”.

Unii spectatori nu ezită să-l pună alături de marile producții polițiste: „Fără îndoială, acest serial este cel mai bun TV despre crima organizată de până acum, depășind chiar și Clanul Soprano”. Un alt comentariu: „Este absolut o capodoperă, te face să urmărești episoade după episoade și te ține cu sufletul la gură. Îi acord 5 stele”.

Distribuția include actori cunoscuți, precum Finn Cole, celebru pentru rolul Michael Gray în Peaky Blinders, care îl interpretează pe J Cody. Alături de el joacă Ellen Barkin, Jake Weary, Shawn Hatosy și Ben Robson.