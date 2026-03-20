Prințesa moștenitoare a Norvegiei regretă relația cu Jeffrey Epstein: Am fost manipulată și înșelată

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, a declarat vineri că regretă relația de prietenie pe care a avut-o cu Jeffrey Epstein, infractorul sexual mort, într-o încercare de a limita efectele unuia dintre cele mai sensibile scandaluri care au afectat în ultimii ani familia regală norvegiană, potrivit Reuters.

Declarațiile sale vin după publicarea de către Departamentul de Justiție al SUA a milioane de documente legate de Epstein, materiale care au readus în atenția publică legăturile acestuia cu persoane cunoscute din mai multe țări.

Într-un interviu acordat postului public norvegian NRK, Mette-Marit a afirmat că a fost indusă în eroare în relația cu Epstein și că privește retrospectiv acea apropiere ca pe o greșeală majoră.

Potrivit materialelor publicate în Statele Unite, contactele dintre prințesă și Epstein au fost mai ample decât se știa anterior, iar dezvăluirile au generat reacții politice și publice în Norvegia.

Mette-Marit a spus că relația cu Epstein a fost marcată de înșelăciune și manipulare. „Am fost manipulată și înșelată”, a declarat prințesa pentru NRK. În același interviu, ea a adăugat: „Desigur, mi-aș fi dorit să nu-l fi întâlnit niciodată”.

Noile documente publicate de autoritățile americane indică faptul că între cei doi a existat o comunicare frecventă, inclusiv după anul 2008, când Epstein pledase vinovat într-un dosar privind racolarea unei minore. În același timp, materialul de bază precizează că prințesa moștenitoare, în vârstă de 52 de ani, nu este acuzată de vreo faptă penală.

Pe 6 februarie, Mette-Marit și-a cerut scuze regelui Harald și reginei Sonja, potrivit unui comunicat citat de sursa inițială. Ulterior, presiunea publică a crescut, pe fondul apariției unor informații suplimentare despre amploarea legăturii sale cu Epstein.

Presa relatase și în trecut despre existența unor legături între Mette-Marit și Jeffrey Epstein, însă noile documente americane sugerează o relație mai amplă decât cea prezentată anterior în spațiul public. Acest lucru a provocat un răspuns neobișnuit inclusiv din partea premierului Norvegiei și a dus la solicitări ca prințesa să ofere explicații complete.

Potrivit fișierelor citate în material, soția prințului moștenitor Haakon, succesorul la tronul Norvegiei, a păstrat legătura cu Epstein în perioada 2011–2014. De asemenea, documentele arată că ea a petrecut patru zile la reședința acestuia din Palm Beach, în timpul unei călătorii private efectuate în 2013.

Referindu-se la acea perioadă, Mette-Marit a declarat pentru NRK: „Nu am văzut niciodată nimic ilegal”. Afirmația vine în contextul în care atenția publică s-a concentrat nu doar asupra naturii relației, ci și asupra momentului în care aceasta s-a desfășurat, adică după condamnarea lui Epstein într-un dosar penal deja cunoscut.

Scandalul are loc într-un moment sensibil pentru monarhia norvegiană, iar efectele asupra percepției publice au început deja să se vadă în sondaje. Un studiu realizat în februarie pe un eșantion de 1.009 respondenți arată o scădere a susținerii pentru monarhie în Norvegia.

Potrivit sondajului Norstat publicat pe 21 februarie de NRK, 60% dintre norvegieni s-au declarat în favoarea monarhiei, față de 70% în luna ianuarie. În același interval, procentul celor care susțin transformarea țării într-o republică a crescut de la 19% la 27%.

Aceste date sugerează că dezvăluirile legate de Mette-Marit și Jeffrey Epstein au apărut într-un context deja tensionat pentru imaginea familiei regale. Deocamdată, prințesa încearcă să răspundă criticilor prin declarații publice și prin asumarea faptului că relația respectivă a fost o eroare.

Cazul continuă să fie urmărit îndeaproape în Norvegia, unde subiectul a depășit zona de interes monden și a devenit o temă de dezbatere publică, cu implicații pentru încrederea în instituția monarhiei.