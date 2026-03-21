Cum a fost tras pe dreapta Nicolae Ciucă. Fostului premier i s-a făcut scârbă de combinațiile din jur

Povestea ieșirii lui Nicolae Ciucă din PNL și din politică este una plină de picanterii și jocuri de culise. Fostul premier și candidat la alegerile prezidențiale din 2024 a fost lucrat de oamenii săi de bază, după cum a povestit Silviu Mănăstire în podcastul realizat, vineri, de Dan Andronic, pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România.

Robert Sighiartău, Dan Motreanu și Ciprian Ciucu sunt cei trei artizani ai exilării lui Ciucă, după cum a acuzat invitatul emisiunii. Beneficiarul schimbării, Ilie Bolojan, care a ajuns președinte al PNL.

„Nicolae Ciucă, din păcate, el este autorul aducerii lui Ilie Bolojan, înscăunării lui Ilie Bolojan în funcția de președintele PNL, asta este realitatea. Bun, la presiunea lui Ciprian Ciucu, care era directorul executiv al campaniei prezidențiale. Iar Robert Sighiartău era șeful campaniei prezidențiale la nivel de comunicare. Iar Dan Motreanu era strategul campaniei prezidențiale. Deci, oamenii care l-au dus de gard pe Nicolae Ciucă.

Motreanu, Sighiartău și cu Ciucu, sunt acum oamenii lui Ilie Bolojan. L-au dus de gard prin prostie, prin necunoaștere, prin neimplicare. Dar Motreanu, pentru cei care nu-l cunosc, este un tip. inteligent. Mie îmi place, că are formație de istoric, dar era depășit de situație, era obosit. Dan venea pe la 10-11 dimineața în campanie și părea că n-a dormit de 6-7 luni. Nu l-a ajutat pe Nicolae Ciucă cu absolut nimic, l-a încurcat”, a povestit invitatul lui Dan Andronic.

Silviu Mănăstire a mai dezvăluit că Nicolae Ciucă n-a mai suportat fățărnicia celor din jur și a decis să e retragă din politică. S-a întâmplat după alegerile din 2024. „Lui Ciucă îi s-a făcut scârbă. Scârbă, la nivel uman. I s-a făcut scârbă când a văzut ce lepre sunt ăștia din PNL. Oamenii care astăzi îi luau scamele de pe sacou și a doua zi au spus: Doamne, dar nu se poate, că ăsta e un prost. Pe bune?

Băieții ăștia care conduc acum PNL sunt sub o formă sau alta beneficiarii mandatelor lui Nicolae Ciucă de prim-ministru și de șef la partid, da? Și i-au mâncat din palmă și cât a fost bine, a fost bine. Repet, însă nu înțeleg acel episod în care Ciucă predă partidul lui Ilie Bolojan. Nu mi-a spus niciodată Nicolae Ciucă de ce a făcut lucrul ăsta. Știu și am văzut cu ochii mei lucrul ăsta. Au pus presiune foarte mare pe el.”

Întrebat de Andronic dacă Ciucă ar mai fi avut viitor în PNL, Mănăstire a răspuns: „Nu mai avea viitor, evident. Și-a dat și el seama de lucrul ăsta”.

Jurnalistul acuză că Ciucă a fost lucrat de lideri ai partidului: „Ilie Bolojan l-a sabotat. Au fost 10 lideri PNL care l-au sabotat pe omul ăsta. În alegerile prezidențiale. Da, Ilie Bolojan, dacă te uiți pe cife. Ilie Bolojan și-a bătut joc de Nicolae Ciucă. Din punct de vedere electoral, vorbind. Păi el câștigă Consiliul Județean, Ilie Bolojan, în primăvara anului 2024 câștigă cu 110.000 de voturi și pentru Ciucă face 17.000 sau 16.000 de voturi. Și-au bătut joc de cifele, cifele nu pot să păcălească. Și Falcă a făcut la fel, și Bolojan la fel. A fost o brigadă de oameni care l-au sabotat pe Nicolae Ciucă.”