Stâlpișori montați în centrul Bucureștiului. Șoferii nu mai au acces pe trotuarere

Administrația Străzilor a montat stâlpișori în zona Sălii Palatului din București pentru a împiedica accesul mașinilor pe trotuare. „Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reamenajare urbană, care urmărește să redea spațiile pietonilor și să transforme centrul Capitalei în zone mai sigure și mai prietenoase.

Am zis, facem! Trotuarele sunt pentru pietoni, să meargă în siguranță! Și le redăm lor. Colegii de la Administrația Străzilor au securizat cu stâlpișori, au schimbat indicatoarele rutiere ruginite și stâlpii acestora ori i-au îndreptat, vopsit. Schimbăm fața Capitalei pas cu pas”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei, printr-un comunicat.

Astfel de intervenții au avut loc și pe străzile Ion Câmpineanu și Vasile Sion, arătând că măsurile nu se limitează doar la zona Sălii Palatului.

Pe 4 martie, Primăria Capitalei anunțase demararea unei serii de proiecte deregenerare urbană, vizând transformarea străzilor centrale în zone pietonale cu multă vegetație, pavaje de calitate și spații care să reducă poluarea și să ofere umbră. În total, sunt vizate 40 de zone, printre care și zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român.

Pentru Bd. Magheru și zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, primarul general Ciprian Ciucu a cerut organizarea de concursuri de soluții și stabilirea temelor de către o echipă formată din experți: „De asemenea, pentru toate zonele care vor fi reamenajate vor avea loc dezbateri publice, astfel încât intervențiile să fie benefice atât pietonilor, cât și șoferilor, locuitorilor sau celor care lucrează în zonă. Prin aceste acțiuni, Primăria Capitalei își propune să îmbunătățească siguranța pietonilor și să redea treptat spațiul public bucureștenilor, parte a unui plan mai amplu de regenerare urbană a centrului orașului”.