Social

Comentează știrea
Stâlpișori montați în centrul Bucureștiului. Șoferii nu mai au acces pe trotuarere
Din cuprinsul articolului

Administrația Străzilor a montat stâlpișori în zona Sălii Palatului din București pentru a împiedica accesul mașinilor pe trotuare. „Măsura face parte dintr-un plan mai amplu de reamenajare urbană, care urmărește să redea spațiile pietonilor și să transforme centrul Capitalei în zone mai sigure și mai prietenoase.

Am zis, facem! Trotuarele sunt pentru pietoni, să meargă în siguranță! Și le redăm lor. Colegii de la Administrația Străzilor au securizat cu stâlpișori, au schimbat indicatoarele rutiere ruginite și stâlpii acestora ori i-au îndreptat, vopsit. Schimbăm fața Capitalei pas cu pas”, au transmis reprezentanții Primăriei Capitalei, printr-un comunicat.

Astfel de intervenții au avut loc și pe străzile Ion Câmpineanu și Vasile Sion, arătând că măsurile nu se limitează doar la zona Sălii Palatului.

Sala Palatului

Proiecte de regenerare urbană în centrul Capitalei

Pe 4 martie, Primăria Capitalei anunțase demararea unei serii de proiecte deregenerare urbană, vizând transformarea străzilor centrale în zone pietonale cu multă vegetație, pavaje de calitate și spații care să reducă poluarea și să ofere umbră. În total, sunt vizate 40 de zone, printre care și zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român.

Topea sau nu laserul lui Ceaușescu tancurile rusești. Ce susține Serghei Mizil
Topea sau nu laserul lui Ceaușescu tancurile rusești. Ce susține Serghei Mizil
Cum se tratează bolile psihice în România comparativ cu alte țări. Este haos în spitale
Cum se tratează bolile psihice în România comparativ cu alte țări. Este haos în spitale

Concursuri de soluții și dezbateri publice

Pentru Bd. Magheru și zona Sala Palatului – Palatul Regal – Ateneul Român, primarul general Ciprian Ciucu a cerut organizarea de concursuri de soluții și stabilirea temelor de către o echipă formată din experți: „De asemenea, pentru toate zonele care vor fi reamenajate vor avea loc dezbateri publice, astfel încât intervențiile să fie benefice atât pietonilor, cât și șoferilor, locuitorilor sau celor care lucrează în zonă. Prin aceste acțiuni, Primăria Capitalei își propune să îmbunătățească siguranța pietonilor și să redea treptat spațiul public bucureștenilor, parte a unui plan mai amplu de regenerare urbană a centrului orașului”.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

14:35 - România nu a adoptat măsuri reale în fața creșterii prețurilor la carburanți. Argumentele lui Dumitru Chisăliță
14:27 - Piesa României la Eurovision, criticată pentru mesajul pe care l-ar ascunde. Fanii competiției au cerut descalificarea
14:19 - Noi detalii despre misteriosul vizitator extraterestru care bântuie sistemul nostru solar
14:12 - Grenadă de mână, găsită în curtea unui localnic din Harghita
14:01 - Topea sau nu laserul lui Ceaușescu tancurile rusești. Ce susține Serghei Mizil
13:53 - Patronul Realitatea, influență asupra lui George Simion. Eurodeputat AUR: Este ostaticul mai multor persoane din sistem

HAI România!

Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Țambalul, interzis într-o corporație din România. Cum a fost dat afară un celebru lăutar
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Cristian Diaconescu, despre mizele marilor negocieri: Se joacă tare, se joacă sus. Trebuie să fim acolo
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice
Ambițiile Franței între tradiția gaullistă și noile realități geopolitice

Proiecte speciale