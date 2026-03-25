PNL cere reluarea dialogului în coaliție. Ce spun liberalii despre măsurile privind carburanții

Liderii coaliției - Dominic Fritz, Hunor Kelemen, Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu. Sursa foto: dreamstime.com
PNL face apel la responsabilitate și dialog în interiorul coaliției și anunță că așteaptă revenirea partenerilor social-democrați la masa discuțiilor. Liberalii consideră că subiecte precum reducerea accizelor și plafonarea prețurilor trebuie analizate în mod serios, pe baza unor calcule clare.

PNL cere discuții directe în coaliție

Liberalii atrag atenția asupra contextului economic dificil și susțin că este nevoie de măsuri concrete pentru a răspunde problemelor actuale.

„România traversează o perioadă dificilă: scumpirea accelerată a carburanţilor, presiuni energetice generate de un conflict internaţional imprevizibil, un buget abia adoptat care trebuie acum implementat. Acestea sunt provocările reale cu care se confruntă cetăţenii români şi faţă de care Guvernul are obligaţia să răspundă cu măsuri concrete. Tocmai de aceea, PNL îi aşteaptă pe partenerii social-democraţi să revină la masa coaliţiei şi să abordeze aceste subiecte prin dialog direct, cu propuneri fundamentate şi cu asumarea răspunderii comune pentru consecinţele lor„

PNL arată că, în interiorul coaliției, există opinii diferite, însă acestea trebuie discutate în cadrul mecanismelor existente, nu în spațiul public.

Guvernul României. Sursă foto: gov.ro

Critici privind declarațiile fără fundament tehnic

Formațiunea susține că pozițiile exprimate public fără analize și fără identificarea surselor de finanțare nu contribuie la rezolvarea problemelor.

„Poziţiile exprimate public fără un fundament tehnic şi fără surse de finanţare identificate nu rezolvă nicio problemă — ele servesc altor scopuri decât interesul cetăţenilor. Reducerea accizei şi plafonarea preţurilor sunt subiecte serioase care merită o dezbatere serioasă, cu calcule de impact, cu surse de finanţare identificate şi cu responsabilitate faţă de credibilitatea economică externă a României. Nu sunt subiecte pentru campanie de imagine”

PNL anunță că rămâne angajat față de stabilitate

Liberalii transmit că rămân implicați în menținerea stabilității guvernamentale și subliniază importanța unei abordări responsabile din partea tuturor partenerilor.

PNL își invită partenerii din coaliție să adopte aceeași atitudine și să contribuie la identificarea unor soluții care să răspundă nevoilor cetățenilor, în contextul actual.

