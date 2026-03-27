De ce a respins CCR toate sesizările privind bugetul pe 2026. La ce concluzii au ajuns judecătorii

CCR a respins toate obiecțiile privind Legea bugetului de stat și bugetul asigurărilor sociale pe 2026. Potrivit motivării, sesizările vizează opțiuni politice, nu probleme de constituționalitate, iar actul normativ poate fi promulgat.

Curtea Constituțională a României a publicat motivarea deciziei prin care a respins sesizările de neconstituționalitate depuse împotriva Legii bugetului de stat pe 2026 și a Legii bugetului asigurărilor sociale de stat. În urma acestei hotărâri, cele două acte normative sunt considerate constituționale în integralitate.

Sesizarea a fost formulată după adoptarea bugetului de către Parlament pe 20 martie 2026, într-o procedură accelerată. Demersul a fost contestat în special de opoziție, inclusiv de AUR, care a invocat atât aspecte procedurale, cât și critici privind conținutul bugetului, de la deficit până la modul de distribuire a fondurilor.

Președintele Nicușor Dan a promulgat legea la scurt timp după primirea motivării Curții.

În motivarea publicată, Curtea subliniază că numeroase dintre criticile formulate nu privesc aspecte de constituționalitate, ci țin de opțiuni politice și economice ale legiuitorului.

Curtea precizează că nu poate analiza oportunitatea măsurilor bugetare și nici nu se poate substitui autorităților publice în definirea politicii fiscale.

„Curtea reține că aspectele invocate de autorii obiecției vizează, în realitate, oportunitatea măsurilor bugetare și sustenabilitatea acestora, care țin de responsabilitatea Guvernului și a Parlamentului, iar nu de controlul de constituționalitate”, se arată în motivare.

De asemenea, judecătorii arată că evaluarea parametrilor macroeconomici nu intră în atribuțiile instanței constituționale „Curtea nu are competența de a evalua caracterul realist al parametrilor macroeconomici și nici de a se substitui autorităților publice în stabilirea politicii bugetare”, au stabilit judecătorii.

Una dintre criticile principale a vizat timpul redus în care a fost dezbătut și adoptat bugetul. Curtea a respins această obiecție și a arătat că utilizarea procedurii de urgență este permisă de Constituție.

Judecătorii au subliniat că durata scurtă a dezbaterilor parlamentare nu reprezintă, în sine, o încălcare a legii fundamentale, atâta timp cât procedura a fost aplicată în mod legal.

„Simplul fapt că dezbaterea parlamentară s-a desfășurat într-un interval de timp redus nu echivalează cu încălcarea Constituției, în condițiile în care procedura de urgență a fost legal încuviințată”, au notat judecătorii.

Curtea a mai anunțat că eventualele întârzieri în depunerea proiectului de buget țin de responsabilitatea politică a Guvernului.

Un alt punct analizat de Curte a vizat lipsa unor noi avize după modificarea proiectului în Parlament. CCR a respins această critică și a reținut că avizele au caracter consultativ.

„Avizul Consiliului Economic și Social are caracter consultativ, iar Constituția nu impune obligativitatea reluării procedurii de avizare după formularea de amendamente”, se arată în motivare.

Aceeași interpretare a fost aplicată și în cazul Consiliului Legislativ, unde Curtea a arătat că obligația constituțională se referă la forma inițială a proiectului, nu la fiecare modificare ulterioară.

Curtea a analizat și criticile referitoare la nivelul deficitului și la estimările privind veniturile bugetare. În motivare se arată că aceste elemente nu pot face obiectul controlului de constituționalitate.

„Stabilirea nivelului veniturilor și cheltuielilor bugetare, precum și a deficitului, reprezintă opțiuni ale legiuitorului, fundamentate pe evaluări economice, care nu pot face obiectul controlului de constituționalitate”, au stabilit judecătorii.

Totodată, instanța a precizat că eventualele neconformități cu regulile europene nu intră în competența sa. „Eventualele neconformități cu normele Uniunii Europene se analizează în cadrul mecanismelor specifice prevăzute de tratate, nu în cadrul controlului de constituționalitate”, se arată în motivare.

Curtea a examinat și criticile privind distribuirea fondurilor către autoritățile locale, inclusiv în raport cu bugetul Capitalei. În motivare se arată că aceste decizii țin de politica publică a statului.

„Aspectele invocate de autorii obiecției țin de opțiunea legiuitorului în materia politicilor publice și nu relevă, prin ele însele, o încălcare a principiului autonomiei locale”, au stabilit judecătorii.

De asemenea, CCR a respins argumentele privind o posibilă încălcare a principiului egalității, precizând că bugetul nu reglementează drepturi individuale.

Curtea a mai reținut că Legea bugetului de stat nu introduce impozite și nu afectează direct drepturi fundamentale.

„Legea bugetului de stat nu instituie impozite sau taxe și nu aduce atingere exercițiului unor drepturi fundamentale, ci operează cu veniturile și cheltuielile stabilite prin legislația în vigoare”, se arată în motivare.

Astfel, argumentele privind încălcarea unor drepturi constituționale nu au fost reținute.