Legea bugetului, promulgată. Cum vor fi împărțiți banii publici

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea bugetului de stat pe 2026, precum și legea asigurărilor sociale de stat, potrivit Administrației Prezidențiale. Decizia de promulgare vine după ce Curtea Constituțională a României a respins joi sesizările Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), stabilind că actele normative sunt constituționale.

AUR contestase legile bugetului, cerând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative considerate „profund viciate” și sancționarea derapajelor guvernamentale care, potrivit formațiunii, ar fi legiferat împotriva cetățenilor.

Cele două legi au fost adoptate anterior, în ședința comună a Parlamentului din 20 martie, și stabilesc cadrul financiar pentru funcționarea statului și a sistemului de asigurări sociale în anul 2026.

Curtea Constituțională a României a respins joi, cu unanimitate de voturi, contestațiile formulate de senatori ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) privind Legea bugetului de stat și Legea asigurărilor sociale pe 2026. Judecătorii au constatat că ambele acte normative respectă prevederile Constituției și sunt constituționale.

CCR a arătat că procedura de adoptare a legilor, realizată în regim de urgență, a respectat articolele relevante din Constituție, iar avizele consultative ale Consiliului Legislativ și ale Consiliului Economic și Social nu sunt obligatorii în această etapă. Curtea a mai subliniat că aspectele ridicate de contestatari, precum modul de elaborare a bugetului sau menținerea în plată a pensiilor și a alocațiilor pentru copii, țin de opțiuni și priorități legislative, nu de constituționalitate.

Dezbaterile în Parlament au durat cinci zile, dintre care trei în comisiile de specialitate și două în plenul reunit. În primele faze a existat un blocaj în coaliție legat de un amendament PSD privind ajutoarele pentru pensionari, care a fost rezolvat după o noapte de negocieri. Reprezentanții AUR au criticat ritmul rapid al dezbaterilor, însă CCR le-a respins argumentele.

Bugetul pe 2026 a fost adoptat în ședința comună a Parlamentului din 20 martie și urmează să fie promulgat de președintele Nicușor Dan, pentru ca apoi să fie publicat în Monitorul Oficial. Adoptarea acestuia marchează un record negativ pentru ultimii 20 de ani, fiind votat și promulgat cu întârziere semnificativă față de începutul anului.

Conform legii, bugetul prevede o creștere economică de 1% și un deficit de 6,2% din PIB. Investițiile planificate reprezintă aproximativ 8% din PIB și vizează infrastructura, energia, transporturile și digitalizarea, finanțarea provenind în mare parte din fonduri europene. Salariul minim net va crește cu 5,5% de la 1 iulie, iar inflația este estimată la 6,5%, după ce în primele două luni ale anului a depășit 9%, în contextul scumpirilor internaționale.