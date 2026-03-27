Politica

Legea bugetului, promulgată. Cum vor fi împărțiți banii publici

Comentează știrea
Nicușor Dan. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Președintele Nicușor Dan a promulgat vineri legea bugetului de stat pe 2026, precum și legea asigurărilor sociale de stat, potrivit Administrației Prezidențiale. Decizia de promulgare vine după ce Curtea Constituțională a României a respins joi sesizările Alianței pentru Unirea Românilor (AUR), stabilind că actele normative sunt constituționale.

AUR contestase legile bugetului, cerând oprirea intrării în vigoare a unor acte normative considerate „profund viciate” și sancționarea derapajelor guvernamentale care, potrivit formațiunii, ar fi legiferat împotriva cetățenilor.

Cele două legi au fost adoptate anterior, în ședința comună a Parlamentului din 20 martie, și stabilesc cadrul financiar pentru funcționarea statului și a sistemului de asigurări sociale în anul 2026.

bani

Sursa foto: Pixabay.com

Decizia CCR

Curtea Constituțională a României a respins joi, cu unanimitate de voturi, contestațiile formulate de senatori ai Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) privind Legea bugetului de stat și Legea asigurărilor sociale pe 2026. Judecătorii au constatat că ambele acte normative respectă prevederile Constituției și sunt constituționale.

DNA, fără șef de la 31 martie. Numirile pentru funcțiile-cheie, blocate în CSM
DNA, fără șef de la 31 martie. Numirile pentru funcțiile-cheie, blocate în CSM
Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu aproape 40% în 2026 din cauza exploziei costurilor la motorină și gaze
Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu aproape 40% în 2026 din cauza exploziei costurilor la motorină și gaze

CCR a arătat că procedura de adoptare a legilor, realizată în regim de urgență, a respectat articolele relevante din Constituție, iar avizele consultative ale Consiliului Legislativ și ale Consiliului Economic și Social nu sunt obligatorii în această etapă. Curtea a mai subliniat că aspectele ridicate de contestatari, precum modul de elaborare a bugetului sau menținerea în plată a pensiilor și a alocațiilor pentru copii, țin de opțiuni și priorități legislative, nu de constituționalitate.

Legea bugetului, intens dezbătută

Dezbaterile în Parlament au durat cinci zile, dintre care trei în comisiile de specialitate și două în plenul reunit. În primele faze a existat un blocaj în coaliție legat de un amendament PSD privind ajutoarele pentru pensionari, care a fost rezolvat după o noapte de negocieri. Reprezentanții AUR au criticat ritmul rapid al dezbaterilor, însă CCR le-a respins argumentele.

Bugetul pe 2026 a fost adoptat în ședința comună a Parlamentului din 20 martie și urmează să fie promulgat de președintele Nicușor Dan, pentru ca apoi să fie publicat în Monitorul Oficial. Adoptarea acestuia marchează un record negativ pentru ultimii 20 de ani, fiind votat și promulgat cu întârziere semnificativă față de începutul anului.

Ce arată cifrele

Conform legii, bugetul prevede o creștere economică de 1% și un deficit de 6,2% din PIB. Investițiile planificate reprezintă aproximativ 8% din PIB și vizează infrastructura, energia, transporturile și digitalizarea, finanțarea provenind în mare parte din fonduri europene. Salariul minim net va crește cu 5,5% de la 1 iulie, iar inflația este estimată la 6,5%, după ce în primele două luni ale anului a depășit 9%, în contextul scumpirilor internaționale.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

1 comentarii

  Theo spune:
    27 martie 2026 la 19:21

    Factorul extern a apărut abia după atacul asupra Iranului, deci după 1 Martie. Inflația de peste 9% din Ianuarie și Februarie are ca unică cauză factorul intern : incompetența economică crasă a lui Bolojan, agravată de fixismele sale ideologice..

Stiri calde

20:05 - Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei
19:59 - Miruță demontează zvonurile legate de transferul unor militari americani răniți în România: Adevărul trebuie spus clar
19:52 - DNA, fără șef de la 31 martie. Numirile pentru funcțiile-cheie, blocate în CSM
19:45 - Bigfoot, observat de mai multe persoane în Ohio. O polițistă cu 30 de ani de experiență, martor principal în anchetă
19:33 - Alimentul de bază care s-ar putea scumpi cu aproape 40% în 2026 din cauza exploziei costurilor la motorină și gaze
19:26 - Cum a apărut Tilly Norwood, prima actriță realizată cu inteligență artificială

HAI România!

Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei
Dan Andronic, concluzie despre discursurile lui Călin Georgescu: Spune, dar nu spune nimic. Sunt doar frânturi de idei
Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu
Punctul comun pe care îl au Liviu Dragnea și Călin Georgescu
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata a mulți ani
Criză provocată de războiul din Iran va avea consecințe pe durata a mulți ani

Proiecte speciale