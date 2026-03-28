Ce costuri apar într-o vacanță și nu sunt luate în calcul la început

Planificarea unei vacanțe începe, de obicei, cu transportul și cazarea. Bugetul inițial pare clar și ușor de urmărit. Totuși, suma finală ajunge adesea mai mare decât cea estimată la început.

Unul dintre cele mai frecvente costuri omise la început este taxa turistică percepută de oraș sau de autoritățile locale. În 2025 și 2026, mai multe destinații europene au menținut ori au majorat astfel de taxe, iar ele se achită de multe ori separat de prețul afișat inițial pentru cazare.

Spre exemplu, în Paris, taxa turistică este în 2026 între aproximativ 2,6 și 15,9 euro pe persoană, pe noapte, în funcție de categoria unității de cazare. În Italia, valorile sunt stabilite local și se încadrează, de regulă, între 2 și 7 euro pe persoană, pe noapte, în orașele turistice. În Spania, în special în Barcelona, taxa este în prezent în jur de 5-7,5 euro pe noapte și poate ajunge până la aproximativ 10-15 euro, în funcție de tipul de cazare.

Biletul de avion cumpărat la un tarif mic nu include întotdeauna toate serviciile pe care turistul le consideră firești. La companiile low-cost, bagajul de cabină suplimentar, bagajul de cală, alegerea locului și uneori chiar anumite modificări făcute după rezervare se plătesc separat.

Ryanair a anunțat că tariful de bază include doar o geantă mică de dimensiuni fixe, iar opțiunile suplimentare pentru bagaje au tarife variabile, în funcție de rută și perioadă. Wizz Air a menționat, de asemenea, că bagajele cumpărate separat au costuri distincte.

Un alt cost trecut ușor cu vederea apare la plata cu cardul sau la retragerea de numerar. Visa explică faptul că, atunci când comerciantul ori bancomatul oferă plata în moneda țării de origine, poate interveni conversia dinamică valutară, care include curs de schimb și taxe suplimentare.

În plus, banca emitentă poate aplica propriile comisioane pentru tranzacții externe ori pentru retrageri de la ATM. Din acest motiv, diferența dintre bugetul estimat și suma reală se vede uneori abia după întoarcerea din vacanță.

Cei care închiriază o mașină se uită, de regulă, la prețul pe zi, dar nu întotdeauna iau în calcul garanția blocată pe card și eventualele costuri suplimentare. Europcar precizează că la preluarea mașinii se poate bloca o sumă de garanție, iar aceasta acoperă cheltuieli precum combustibil lipsă, zile suplimentare, kilometri extra sau alte taxe.

Compania arată și că eliberarea sumei nu se face instantaneu în toate cazurile, deoarece banca poate procesa deblocarea în câteva zile lucrătoare. Astfel, turistul poate rămâne temporar cu mai puțini bani disponibili decât a prevăzut.