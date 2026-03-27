Italia schimbă regulile pentru turiști. Măsuri noi în Capri, Florența și Dolomiți

Italia încearcă să tempereze presiunea uriașă pusă de turism asupra unor destinații extrem de populare, iar în 2026 mai multe zone vin cu reguli noi pentru vizitatori. Măsurile vizează reducerea aglomerației, protejarea spațiului public și încurajarea unui turism mai responsabil, în care experiența nu se rezumă la o simplă oprire pentru fotografii. Schimbările se aplică în locuri precum Capri, Florența și zona montană din Dolomiți, toate afectate în ultimii ani de fluxuri masive de turiști.

Insula Capri se confruntă de mult timp cu supraaglomerarea, mai ales în sezonul estival, când numărul turiștilor depășește cu mult populația locală. Străduțele înguste, punctele de belvedere și zonele centrale devin greu de parcurs în zilele de vârf.

Pentru a reduce presiunea, autoritățile locale au decis ca, din vara anului 2026, grupurile organizate să nu mai depășească 40 de persoane. În plus, pentru grupurile mai mari de 20 de turiști, ghizii nu mai pot folosi difuzoare, fiind obligați să utilizeze căști wireless, pentru a limita zgomotul.

Au fost introduse și reguli privind modul de organizare a grupurilor: ghizii nu mai pot folosi umbrele colorate sau pancarte vizibile, fiind obligați să utilizeze semne discrete. Totodată, sunt interzise autocolantele lipite pe turiști, care ajungeau frecvent să fie abandonate pe străzi. Reprezentanții industriei locale susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a reda spațiul public locuitorilor și pentru a reduce blocajele din zonele cele mai frecventate. „Este un act de responsabilitate care reflectă viziunea noastră pentru o insulă mai locuibilă,” a declarat Lorenzo Coppola.

„Noile reguli pentru grupurile organizate sunt instrumente indispensabile pentru decongestionarea zonelor critice, precum Piazza Umberto I și portul Marina Grande, redând spațiu de respirație traseelor pietonale.”

În Florența, autoritățile au intervenit în centrul istoric, unde aglomerația afectează atât mobilitatea, cât și aspectul orașului. De la începutul anului 2026, servirea mesei în aer liber a fost interzisă pe zeci de străzi din zona protejată UNESCO, inclusiv în puncte turistice importante. În alte zone, regulile au fost înăsprite: nu sunt permise prelatele din plastic, reclamele vizibile sau iluminatul colorat.

Implementarea măsurilor este deja în curs, iar autoritățile au aplicat sancțiuni celor care nu respectă noile reguli. Opiniile sunt însă împărțite. Unii localnici apreciază că orașul devine mai aerisit, în timp ce alții consideră că se pierde din farmecul specific.

„Ca localnic, îmi place să stau afară primăvara și toamna — evident, vrem să ne bucurăm de aceste bulevarde și piețe superbe și să mâncăm în aer liber — dar înțeleg necesitatea de a reduce aglomerația și obstacolele pentru vehiculele esențiale, precum ambulanțele și camioanele de livrare. Străzile devin prea aglomerate”, a explicat Coral Sisk.

În nordul Italiei, în zona Dolomiți, satul Santa Maddalena a devenit extrem de popular pe rețelele sociale, atrăgând zilnic sute de vizitatori. Mulți dintre aceștia vin doar pentru a face o fotografie și pleacă imediat, ceea ce a dus la probleme de trafic și aglomerație pe drumurile înguste. Autoritățile locale spun că situația devenise dificil de gestionat.

Primarul comunei Funes a atras atenția asupra nevoii de ordine în zonă și a subliniat că infrastructura nu face față unui astfel de flux de turiști. „Avem nevoie de ordine, atât pentru cei care locuiesc aici, cât și pentru cei care vin să facă poza tradițională și apoi să plece”, a declarat Peter Pernthaler. Din mai 2026, turiștii vor trebui să parcheze la distanță și să plătească o taxă, iar accesul în anumite zone va fi limitat.

Reprezentanții locali spun că nu doresc să oprească turiștii, ci să îi încurajeze să petreacă mai mult timp în zonă și să descopere cultura locală.

„Vizitatorii de o zi sunt în continuare bineveniți în Santa Maddalena”, a explicat Fabian Messner. „Ne dorim ca oaspeții să încetinească ritmul, să petreacă ziua aici, să descopere cultura, produsele locale și natura și să trăiască experiența cu respect, nu doar să facă o poză și să plece.”

Noile reguli introduse în aceste destinații reflectă o schimbare mai amplă în modul în care Italia gestionează turismul. Autoritățile încearcă să găsească un echilibru între beneficiile economice aduse de vizitatori și nevoia de a proteja comunitățile locale și patrimoniul.

Fără a limita complet accesul, noile măsuri urmăresc să organizeze mai bine fluxul de turiști și să încurajeze un comportament mai responsabil, astfel încât locuri precum Capri, Florența sau satele din Dolomiți să rămână atractive și pe termen lung, scrie publicația AFAR..