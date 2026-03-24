Blocaj la CSM pentru funcțiile din marile parchete. Florența și Voineag, la egalitate de voturi pentru a treia oară

Secția pentru procurori din cadrul Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) nu a reușit, marți, să emită un aviz în cazul a două dintre propunerile pentru funcții de conducere din marile parchete. Este vorba despre Alex Florența și Marius Voineag, ambii aflați în cursa pentru poziții-cheie.

Votul s-a încheiat în impas, fiecare dintre cei doi candidați primind câte trei voturi „pentru” și trei „împotrivă”, fără a se forma o majoritate.

Situația nu este una singulară. Este pentru a treia oară când cei cinci membri ai Secției pentru procurori, alături de ministrul Justiției, Radu Marinescu, nu reușesc să ajungă la o decizie în privința celor doi candidați.

În lipsa unui aviz, procedura nu poate avansa, iar votul urmează să fie reluat la o dată ulterioară.

Alex Florența candidează pentru funcția de procuror-șef adjunct al DIICOT, în timp ce Marius Voineag vizează poziția de adjunct al procurorului general.

Ambele funcții sunt considerate esențiale în arhitectura sistemului de justiție, fiind parte din conducerea marilor parchete.

Până în prezent, Secția pentru procurori a CSM a analizat opt propuneri înaintate de ministrul Justiției. Rezultatul este împărțit între avize favorabile, negative și situații de blocaj:

Au primit aviz pozitiv:

-Codrin Horațiu Miron, propus pentru funcția de șef al DIICOT; -Viorel Cerbu, propus pentru conducerea DNA; -Marius-Ionel Ștefan, pentru funcția de procuror-șef adjunct al DNA.

-Cristina Chiria, propusă pentru funcția de procuror general; Gill-Julien Grigore-Iacobici, pentru procuror-șef adjunct al DIICOT; Marinela Mincă, pentru funcția de procuror-șef adjunct la DNA;

În situație de egalitate:

-Alex Florența și Marius Voineag.

Conform legii, Secția pentru procurori a CSM emite un aviz consultativ motivat pentru fiecare candidatură. Ulterior, propunerile ministrului Justiției sunt transmise președintelui României, Nicușor Dan.

În cazul unui aviz negativ, ministrul Justiției poate organiza un nou interviu cu candidatul vizat. După această etapă, are două opțiuni: să mențină propunerea și să o trimită mai departe sau să o retragă și să declanșeze o nouă procedură de selecție, în termen de cel mult 60 de zile.

Decizia finală aparține președintelui României, care poate accepta sau respinge motivat propunerile. Decretul de numire sau refuzul trebuie emis în maximum 60 de zile de la primirea propunerii.