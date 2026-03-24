Fabrică de bani falși, descoperită într-un sat din Moldova. Cine se afla în în spatele „afacerii” de milioane de euro

O fabrică de bani falşi a fost descoperită în judeţul Suceava, iar anchetatorii au stabilit că în spatele acesteia se aflau trei români şi un italian. Liderul grupării, un român, ar fi achiziţionat sute de kilograme de hârtie specială şi echipamente pentru falsificarea bancnotelor, iar italianul, cunoscut pe plan internaţional pentru fapte similare, i-ar fi învăţat pe membrii grupului să falsifice bancnotele. Scopul era distribuirea banilor pe pieţele internaţionale, în special în Bulgaria, ţară care a adoptat recent moneda euro. Aceștia au fost prinşi în flagrant la Sofia, cu 1,2 milioane de euro falşi, potrivit DIICOT.

Ancheta a relevat că, între octombrie și noiembrie 2025, aceștia au procurat din străinătate sute de kilograme de hârtie specială destinată producerii de bani falși. Ulterior, liderul grupului, cetățean român, a achiziționat aparatură performantă pentru a pune în funcțiune o imprimantă clandestină într-un sat din Suceava.

„Astăzi, 24 martie 2026, poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Iaşi, împreună cu procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Serviciul Teritorial Iaşi, efectuează 6 percheziţii domiciliare, în judeţele Suceava şi Ilfov, într-o cauză privind săvârşirea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, falsificare de monede, punerea în circulaţie de valori străine falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate şi deţinerea de instrumente în vederea falsificării de valori”, au transmis Poliţia Română şi DIICOT.

Italianul implicat era recunoscut pe plan internațional pentru activitățile de falsificare a banilor. În interiorul grupului, el avea rolul de a-i instrui pe ceilalți membri și de a facilita, prin intermediul legăturilor infracționale externe, aprovizionarea cu materiale și distribuirea bancnotelor false atât în România, cât și în alte state.

Anchetatorii spun că gruparea are legături infracţionale în Bulgaria

„Ieri, 23 martie 2026, în baza cooperării poliţieneşti dintre autorităţile române şi cele bulgare, persoana de origine italiană, doi cetăţeni români şi doi cetăţeni bulgari, au fost depistaţi în Sofia, în timp ce ar fi deţinut şi transportat o cantitate impresionantă de bancnote contrafăcute cu cupiură de 100 de euro, aproximativ 1.200.000 de euro (falşi)”, au mai spus anchetatorii.

În urma verificărilor, anchetatorii au găsit și un kilogram de cocaină.

La începutul lunii martie, un cuplu din municipiul Brăila a fost reținut de polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați, fiind cercetat pentru punerea în circulație de valori false și înșelăciune. Conform anchetei, cei doi ar fi folosit bancnote false pentru a cumpăra telefoane mobile de ultimă generație, pe care ulterior le-au amanetat pentru a obține câștiguri substanțiale.