Alex Florenţa solicită digitalizarea DIICOT și crearea unui compartiment de investigații online

Alex Florenţa, propus pentru funcția de procuror șef-adjunct DIICOT, susține necesitatea unui compartiment dedicat investigațiilor digitale și implementarea unui sistem de management al documentelor pentru eficientizarea activității.

Alex Florenţa, propus pentru funcția de procuror șef-adjunct al DIICOT, a declarat, miercuri, în fața Secției pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii importanța modernizării instituției prin digitalizare și atragerea de specialiști în investigarea mediului online.

El a precizat că este „absolut necesară crearea unui compartiment de efectuare a investigațiilor în mediul digital”, care să includă experți atât din interiorul structurii, cât și din exterior. Potrivit lui Florenţa, modul de investigare a fenomenelor din mediul online diferă semnificativ, fie că este vorba despre blockchain, dark web sau alte medii electronice, iar abordarea cerută necesită un nivel ridicat de know-how. „Acest lucru se poate realiza numai prin atragerea unor specialiști de înaltă ținută”, a spus el.

Procurorul a mai spus că DIICOT a rămas în urmă în domeniul digitalizării și că instituția trebuie să devină una dintre cele mai rapide în adoptarea soluțiilor tehnologice necesare pentru activitatea investigativă.

„În perioada următoare vor trebui implementate câteva dintre aceste soluţii tehnice, adaptate la specificul DIICOT, dar fără de care activitatea DIICOT ar putea fi blocată sever în perioada următoare”, a declarat Florența.

Un alt punct important abordat de Florenţa se referă la reducerea birocrației. El a propus implementarea unui sistem de management intern al documentelor, care să permită fluidizarea circulației documentelor între structurile teritoriale și cea centrală, să scurteze timpii de procesare și să elimine o mare parte din sarcinile administrative care cad în prezent pe procurori.

În plus, procurorul a susținut necesitatea unui sistem de monitorizare a complexității activității, menit să analizeze în timp real volumul de muncă și performanța fiecărui procuror și specialist. Această măsură ar facilita o mai bună organizare a resurselor și ar sprijini eficiența anchetelor.

Prin aceste propuneri, Alex Florenţa vizează transformarea DIICOT într-o structură modernă, pregătită să răspundă noilor provocări ale criminalității cibernetice și să asigure rapiditate și eficiență în investigarea infracțiunilor complexe din mediul digital.