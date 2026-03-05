Nicuşor Dan: M-am întâlnit cu zeci de procurori înainte de procedura de numire a șefilor marilor parchete

Președintele României, Nicuşor Dan, a declarat joi, la Varșovia, că a discutat în prealabil cu zeci de procurori la Palatul Cotroceni, înainte de declanșarea procedurii de numire a șefilor marilor parchete.

Întrebat dacă va face o analiză personală a propunerilor de numire, în contextul în care în societatea civilă au apărut reacții și plângeri legate de unele candidaturi, șeful statului a afirmat că o astfel de analiză a fost deja realizată.

„Nu numai că voi face această analiză. Am făcut deja o analiză foarte amplă, pregătindu-mă pentru acest moment. M-am văzut cu zeci de procurori, pe o perioadă de zeci de ore, în care am încercat să înțeleg ce părere au unii despre alții, cine sunt vârfurile manageriale în această profesie, pentru ca, în momentul în care procedura desfășurată de Ministerul Justiției ajunge la mine, să iau o decizie informată”, a declarat Nicușor Dan.

Președintele a afirmat că rezultatele analizei sale diferă de opiniile exprimate în spațiul online cu privire la candidații înscriși în procedura de selecție.

„Și față de această analiză amplă pe care am făcut-o… Ca să o spun și mai direct, această analiză amplă pe care am făcut-o diferă foarte mult de ce se speculează în social media. Adică sunt complet în dezacord cu ce se spune pe rețele despre oamenii care au participat la concurs, fie au fost selectați. Dar nu vreau să mă antepronunț în momentul ăsta”, a spus șeful statului.

Ministerul Justiției a publicat luni rezultatele selecției după patru zile de interviuri pentru desemnarea șefilor unor instituții-cheie din sistemul judiciar: Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție și Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a propus-o pentru funcția de procuror general pe Cristina Chiriac, iar pentru funcția de adjunct pe Marius Voineag.

Pentru conducerea DNA a fost propus Ioan‑Viorel Cerbu, iar la DIICOT a fost nominalizat Codrin‑Horațiu Miron pentru funcția de procuror-șef. De asemenea, pentru una dintre funcțiile de adjunct a fost propus actualul procuror general al României, Alex Florența.

Propunerile motivate vor fi înaintate Consiliul Superior al Magistraturii, Secția pentru procurori urmând să emită un aviz consultativ. Ulterior, documentele vor ajunge la președintele României, care va lua decizia finală.