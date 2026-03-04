Adrian Chesnoiu, fost ministru al Agriculturii, a fost condamnat la patru ani de închisoare cu executare  

Fostul ministru al Agriculturii, Adrian Chesnoiu, a fost condamnat, miercuri, de Instanța Supremă la patru ani de închisoare cu executare, într-un dosar privind fraudarea unor concursuri de angajare din minister.

Adrian Chesnoiu, fost deputat PSD de Olt și ministru al Agriculturii în Guvernul Nicolae Ciucă, a fost trimis în judecată de DNA în decembrie 2022, fiind acuzat de abuz în serviciu și de patru infracțiuni de instigare, sub forma participației improprii, la permiterea accesului unor persoane neautorizate la informații care nu sunt destinate publicității, în scopul obținerii de foloase necuvenite pentru altul.

Chesnoiu a demisionat din funcția de ministru în iunie 2022, după ce DNA a cerut ridicarea imunității sale. În prezent, el ocupă funcția de director general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Pe lângă condamnarea la patru ani de închisoare, instanța a admis acțiunea civilă depusă de Ministerul Agriculturii și l-a obligat pe Adrian Chesnoiu să plătească 50.995 de lei, sumă care reprezintă cheltuielile salariale suportate de minister în perioada 1 aprilie – 28 iunie 2022. Totodată, el trebuie să achite statului 13.500 de lei cu titlu de cheltuieli judiciare.

Alte condamnări în dosar:

Andrei Cristian Răducan, care la data faptelor era director general adjunct în Ministerul Agriculturii, a primit o pedeapsă de doi ani de închisoare cu suspendare și obligația de a presta 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Parohia Berceni I sau la Centrul Social de tip „After School” Berceni;

Aurel Sandu, fost șef de serviciu în Ministerul Agriculturii, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 sau la Agenția Municipală pentru Ocuparea Forței de Muncă București;

Mihai Cosmin Corobea, fost consilier clasa I în Ministerul Agriculturii, a primit o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare și 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la DGASPC Sector 1 sau la Direcția Generală de Poliție Comunitară Sector 1;

Mihai Pârv, fost director executiv adjunct gradul II la Direcția pentru Agricultură Județeană Arad, a fost condamnat la un an de închisoare cu suspendare și 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Spitalul Județean Arad sau la DGASPC Arad;

Cătălin Ionuț Lăscaie, fost consilier județean și vicepreședinte al PSD Dâmbovița, a primit o pedeapsă de un an de închisoare cu suspendare și 100 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității, la Primăria orașului Răcari sau la Primăria Lungulețu.

Decizia nu este definitivă și poate fi contestată prin apel.

Potrivit DNA, în perioada 9 februarie - 11 aprilie 2022, Adrian Chesnoiu, la acea vreme ministru al Agriculturii, ar fi determinat un subordonat, membru în mai multe comisii de examinare, să îi transmită lui Andrei-Cristian Răducan, considerat o persoană de încredere a ministrului, o parte dintre subiectele pregătite pentru probele scrise organizate la patru concursuri pentru ocuparea unor posturi de consilier clasa I, șef serviciu, director executiv adjunct și director executiv în direcții județene.

„Subiectele respective ar fi ajuns ulterior la candidaţii „agreaţi”, respectiv Aurel Sandu, Mihai-Cosmin Corobea, Mihai Pârv şi Cătălin Ionuţ Lăscaie. După primirea subiectelor şi promovarea probei scrise, inculpatul Cătălin Ionuţ Lăscaie ar fi fost respins la proba interviului”, susțin anchetatorii.

Procurorii susțin că, la intervenția directă a fostului ministru, membrii comisiei l-ar fi promovat pe candidatul Aurel Sandu, deși acesta nu obținuse punctajul necesar. „Ca urmare a acestui demers, persoana respectivă a fost numită în funcţia de şef serviciu, obţinând, în perioada ocupării funcţiei, venituri salariale în valoare de 50.995 lei”, a transmis DNA.