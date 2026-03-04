Dan Andronic, despre scandalul iscat în jurul lui Radu Miruță: A înțeles exact care este esența viitorului României – comunismul

Un document din 2005, intitulat „Fișă de Primire în Partid”, a adus în atenția publică trecutul politic al actualului ministru al Apărării, Radu Mîruță. Actul, care a apărut recent în spațiul public, sugerează o posibilă afiliere a acestuia la Partidul Social Democrat (PSD) în perioada studenției. Adeziunea ar fi fost semnată la 7 ianuarie 2005, când Mîruță era student la Facultatea de Electronică din București. Fișa conține semnătura sa, un număr de înregistrare și recomandarea lui Ion Călinoiu, pe atunci președinte al Consiliului Județean Gorj. Elementele indică faptul că documentul ar fi parcurs circuitul intern al organizației PSD Gorj. În contextul apariției documentului, jurnalistul Dan Andronic a comentat public situația.

Făcând referire la situația ministrului, jurnalistul Dan Andronic a arătat că acesta ar fi înțeles care e direcția României.

„Vreau să vă spun să nu fiți supărați pe Radu Mîruță. El nu a trădat pe nimeni. Chiar dacă a semnat cu PSD ca să ducă la mare, cum face orice om normal, semnează o adeziune ca să nu se rateze niciodată o excursie la mare gratis. El nu a trădat. De ce? Simplu! Pentru că acum este la USR. Deci a plecat de la social-democrați la neomarxiști. Ce vi se pare că a schimbat? Dimpotrivă, a înțeles exact care este esența viitorului României – comunismul, că asta e neomarxismul, de fapt. Faptul că își dorește să reușească prin politică ne arată că e un om normal. Atât poate”, a afirmat cunoscutul jurnalist.

Radu Mîruță a reacționat, susținând că nu și-a dat niciodată consimțământul pentru a deveni membru PSD. El a adăugat că semnarea documentului ar fi avut legătură cu o excursie studențească organizată prin administrația căminului în care locuia.

„Da, datele din document îmi aparțin… Da, acolo am semnat mai multe documente când am mers la mare cu PSD, organizați de administrația căminului… neavând niciunul dintre noi vreo treabă cu politica la acea vreme”, a afirmat ministrul.

Acesta a explicat că, în acea perioadă, ocupa funcția de șef de palier și că a completat mai multe acte în context administrativ, fără a avea o implicare politică reală. Mai mult, a sugerat că datele unor studenți ar fi putut fi utilizate pentru a mări artificial numărul de membri ai partidului. Ministrul a cerut clarificări din partea conducerii PSD de la acea vreme.

Oficialul susține că intrarea sa reală în politică a avut loc ulterior și a fost o decizie asumată. El afirmă că, atunci când a ales să se implice, a completat adeziuni în mod oficial, a contribuit la înființarea de filiale și echipe și a ajuns ulterior parlamentar din partea Uniunii Salvați România (USR). Mai mult, ministrul consideră că publicarea fișei din 2005 reprezintă un atac politic.