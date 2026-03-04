Politica

„Fișă de Primire în Partid” cu semnătura lui Radu Miruță: Am fost la mare cu PSD

Comentează știrea
„Fișă de Primire în Partid” cu semnătura lui Radu Miruță: Am fost la mare cu PSDRadu Miruță. Sursa foto: Facebook/Radu Miruță
Din cuprinsul articolului

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a intrat din nou în atenția publicului după ce a apărut un document din 2005, intitulat „Fișă de Primire în Partid”, care sugerează că ar fi fost membru al Partidului Social Democrat (PSD). El a oferit explicații pe Facebook despre acest document.

Miruță, despre fișa PSD

Potrivit fișei, Miruță ar fi semnat adeziunea la PSD la 7 ianuarie 2005, în perioada în care era student la Facultatea de Electronică din București. Documentul conține semnătura sa, un număr de înregistrare și recomandarea președintelui de atunci al Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Aceste elemente sugerează că documentul a urmat circuitul formal al organizației PSD Gorj.

Ministrul a precizat că nu și-a dat niciodată consimțământul de a deveni membru PSD și că semnarea fișei a fost legată de o excursie studențească organizată prin administrația căminului în care locuia. În acea perioadă, Miruță ocupa funcția de șef de palier și a completat mai multe documente în contextul activităților studențești, fără să aibă vreo legătură politică reală.

„Da, datele din document îmi aparțin… Da, acolo am semnat mai multe documente când am mers la mare cu PSD, organizați de administrația căminului… neavând niciunul dintre noi vreo treabă cu politica la acea vreme”, a transmis ministrul.

Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia
Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia

El a mai sugerat că unele date ale studenților ar fi putut fi folosite pentru a crește artificial numărul de membri ai PSD. Ministrul a solicitat clarificări din partea conducerii partidului de la acea vreme, indicând că acest aspect merită explicat.

Ar fi intrat în politică mai încolo

Miruță a subliniat că implicarea sa politică reală a început ulterior și a fost una asumată: când a decis să se implice în politică, a completat adeziuni oficiale, a creat filiale și echipe, și a ajuns ulterior parlamentar. Această etapă a carierei sale a fost, spune el, rezultatul unei decizii deliberate, nu al unor documente semnate în context studențesc.

Miruță susține că-i nevinovat

Ministrul consideră că publicarea fișei reprezintă un atac politic și a respins acuzațiile legate de o implicare timpurie în PSD. În mesajul său public, el a mai subliniat că apariția documentului nu îl va deturna de la parcursul profesional și politic pe care îl consideră corect.

1
2
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:29 - Cutremurul care a ucis peste 1.500 de oameni: 4 martie 1977, 56 de secunde de coșmar în România
09:23 - Aeroportul Henri Coandă: 14 decolări și 15 aterizări către Egipt, Israel, Dubai și alte destinații, anulate
09:15 - Cine este Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Are 56 de ani și a studiat teologia
09:08 - SUA discută cu milițiile kurde din Iran pentru coordonarea unor atacuri. Țările din Orientul Mijlociu, poziții diferi...
09:08 - Cod galben de ceață pentru București și județele din sud-estul țării. Șoferii, sfătuiți să circule cu atenție
08:59 - Tocăniță de post pentru toate gusturile. Rețeta pregătită în mănăstiri

HAI România!

Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan
Mihai Fior anunță o mișcare de mari dimensiuni în PSD. Partidul e la răscruce și pune presiune pe Bolojan
Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Al treilea război mondial şi frontul secret din Golful Persic
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei Sandu. Cum comunicau agenții
Dan Andronic, detalii despre povestea de spionaj și contraspionaj, care viza compromiterea lui Nicușor Dan și a Maiei...

Proiecte speciale