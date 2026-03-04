„Fișă de Primire în Partid” cu semnătura lui Radu Miruță: Am fost la mare cu PSD

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a intrat din nou în atenția publicului după ce a apărut un document din 2005, intitulat „Fișă de Primire în Partid”, care sugerează că ar fi fost membru al Partidului Social Democrat (PSD). El a oferit explicații pe Facebook despre acest document.

Potrivit fișei, Miruță ar fi semnat adeziunea la PSD la 7 ianuarie 2005, în perioada în care era student la Facultatea de Electronică din București. Documentul conține semnătura sa, un număr de înregistrare și recomandarea președintelui de atunci al Consiliului Județean Gorj, Ion Călinoiu. Aceste elemente sugerează că documentul a urmat circuitul formal al organizației PSD Gorj.

Ministrul a precizat că nu și-a dat niciodată consimțământul de a deveni membru PSD și că semnarea fișei a fost legată de o excursie studențească organizată prin administrația căminului în care locuia. În acea perioadă, Miruță ocupa funcția de șef de palier și a completat mai multe documente în contextul activităților studențești, fără să aibă vreo legătură politică reală.

El a mai sugerat că unele date ale studenților ar fi putut fi folosite pentru a crește artificial numărul de membri ai PSD. Ministrul a solicitat clarificări din partea conducerii partidului de la acea vreme, indicând că acest aspect merită explicat.

Miruță a subliniat că implicarea sa politică reală a început ulterior și a fost una asumată: când a decis să se implice în politică, a completat adeziuni oficiale, a creat filiale și echipe, și a ajuns ulterior parlamentar. Această etapă a carierei sale a fost, spune el, rezultatul unei decizii deliberate, nu al unor documente semnate în context studențesc.

Ministrul consideră că publicarea fișei reprezintă un atac politic și a respins acuzațiile legate de o implicare timpurie în PSD. În mesajul său public, el a mai subliniat că apariția documentului nu îl va deturna de la parcursul profesional și politic pe care îl consideră corect.