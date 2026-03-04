PSD îl acuză pe Ilie Bolojan că blochează bugetul pe 2026. Negocierile din coaliție au ajuns în impas

Discuțiile dintre partidele din coaliția de guvernare privind bugetul de stat pentru anul 2026 au intrat într-un nou blocaj. PSD îl acuză direct pe premierul Ilie Bolojan că a provocat această situație, susținând că varianta de buget prezentată în cadrul negocierilor nu respectă înțelegerile discutate anterior între partenerii de guvernare. După mai bine de trei ore de discuții purtate miercuri, documentul a rămas în continuare la stadiul de proiect.

Social-democrații afirmă că proiectul bugetului prezentat de prim-ministru ar conține prevederi care nu țin cont de pozițiile exprimate anterior de partidele care susțin actuala majoritate parlamentară. „Prim-ministrul Ilie Bolojan a provocat astăzi un nou blocaj în Coaliția de guvernare în cadrul negocierilor pentru elaborarea Bugetului de stat”, se arată în comunicat.

Potrivit PSD, în varianta de buget ar fi fost introduse intenționat măsuri care contrazic solicitările exprimate anterior în cadrul discuțiilor politice dintre partenerii din coaliție.

Social-democrații consideră că această abordare riscă să amplifice tensiunile din interiorul coaliției și să întârzie adoptarea bugetului pentru anul viitor.

„Prin această atitudine inflexibilă și sfidătoare la adresa partenerilor de Coaliție, prim-ministrul devine direct responsabil de blocarea adoptării bugetului și de instabilitatea pe care o induce în actuala guvernare.”

PSD a semnalat mai multe probleme în proiectul bugetar prezentat în cadrul negocierilor. Printre acestea se numără nivelul insuficient de finanțare pentru programul de solidaritate propus de partid, care ar urma să sprijine persoanele afectate de inflație și de măsurile de austeritate adoptate anterior.

De asemenea, social-democrații susțin că proiectul ar reduce fondurile destinate dezvoltării comunităților locale. În plus, o parte dintre sumele care ar trebui să ajungă la administrațiile locale ar urma să fie transferate către bugetul central, ceea ce a generat nemulțumiri în interiorul partidului.

O nouă ședință a coaliției este programată luni, de la ora 11:00, când liderii partidelor vor încerca să finalizeze proiectul bugetului. Ulterior, Biroul Politic al PSD urmează să se reunească pentru „a decide acțiunile politice care se impun”.

Întâlnirea de miercuri a liderilor coaliției nu a dus la o concluzie privind forma finală a bugetului pentru anul 2026. PSD continuă să ceară introducerea integrală a pachetului social propus de partid.

Valoarea estimată a acestui program este de aproximativ 3,4 miliarde de lei și ar include sprijin pentru pensionari, mame și familii vulnerabile. În timpul negocierilor, reprezentanții Ministerului Finanțelor ar fi transmis însă că spațiul fiscal disponibil ar permite alocarea unei sume mai mici, cuprinse între 1,5 și 1,7 miliarde de lei.

Surse politice susțin că negocierile vor continua la începutul săptămânii viitoare, iar proiectul final ar putea fi transmis Parlamentului după ce partidele din coaliție vor ajunge la un acord.

Un alt punct sensibil al discuțiilor a fost cel referitor la bugetul Primăriei Capitalei. Potrivit unor surse politice, PSD nu ar fi fost de acord cu varianta prin care aproximativ 1,5 miliarde de lei ar urma să fie direcționate către bugetul municipalității București, sumele urmând să provină din contribuțiile altor administrații locale.

Cu o zi înainte de aceste discuții, PSD a transmis un apel către partenerii din coaliție pentru a evita apariția unui blocaj politic în privința bugetului pentru anul 2026.

„PSD solicită partenerilor de guvernare să aibă o atitudine constructivă în negocierile privind elaborarea Bugetului de stat pentru anul 2026, plecând de la principiul că alocările de fonduri trebuie să reflecte politicile publice ale tuturor partidelor din Coaliție, nu doar ale unora!

Din această perspectivă, cei care refuză să includă în buget sau care vor să reducă alocarea pentru Programul PSD de solidaritate riscă să determine un blocaj politic nejustificat și iresponsabil, cu implicații negative asupra execuției bugetare din acest an.

PSD subliniază că Programul de solidaritate are un impact minimal asupra bugetului de stat, fiind însă absolut necesar pentru susținerea unor categorii sociale afectate puternic de creșterea inflației și de măsurile de austeritate de anul trecut. Programul PSD prevede ca din veniturile bugetare estimate la peste 860 de miliarde de lei să se aloce aproximativ 3,4 miliarde lei (0,4%) pentru sprijinirea pensionarilor cu venituri mici, a mamelor și a copiilor din familiile sărace”, se arată în comunicatul emis de partid.