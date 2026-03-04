Liderii coaliției, o nouă rundă de negocieri legate de bugetul pe 2026. PSD pune condiții legate de împărțirea banilor

Liderii coaliției de guvernare se întâlnesc miercuri, pentru a doua oară în această săptămână, pentru a negocia împărțirea fondurilor în bugetul de stat pe 2026, potrivit Hotnews. Discuțiile vin pe fondul presiunilor PSD, care amenință cu ruperea coaliției dacă nu îi vor fi respectate cerințele privind pachetul de solidaritate, în timp ce Ministerul Finanțelor caută soluții pentru a acoperi sumele necesare.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a prezentat liderilor o primă formă a bugetului, dar aceasta a fost criticată de PSD, care o consideră insuficient detaliată în ceea ce privește măsurile sociale.

Social-democrații solicită un pachet de ajutoare financiare în două tranșe, în aprilie și decembrie, pentru aproximativ 2,8 milioane de persoane: 1.000 de lei pentru pensionarii cu venituri sub 1.500 de lei, 800 de lei pentru cei cu venituri între 1.501 și 2.000 de lei și 600 de lei pentru cei cu venituri între 2.001 și 3.000 de lei. Doar aceste măsuri ar implica aproape 1,7 miliarde de lei.

Pe lângă acestea, PSD cere ca bugetul să asigure finanțarea investițiilor naționale și locale, ca primăriile să nu primească mai puțini bani decât în 2025, păstrarea taxelor colectate la nivel local, eliminarea plății CASS pentru mamele în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război, precum și sprijin pentru revenirea mamelor pe piața muncii.

Conform informațiilor vehiculate în ultimele zile, Ministerul Finanțelor poate aloca pentru pachetul social cel mult 1,5 miliarde de lei, în timp ce PSD susține că întreaga schemă are nevoie de peste 3 miliarde de lei.

Social-democrații condiționează votul asupra bugetului de aprobarea acestui pachet, iar neînțelegerile riscă să blocheze adoptarea proiectului în Parlament.

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că nu există consens nici privind sumele alocate primăriilor, iar dacă coaliția se va înțelege miercuri, proiectul de buget ar putea ajunge în Parlament săptămâna viitoare, cu dezbateri în comisii între 15 și 17 martie.

Guvernul Bolojan a intrat în 2026 fără bugetul aprobat, termenul inițial fiind sfârșitul lunii ianuarie sau începutul lunii februarie. Adoptarea bugetului este considerată urgentă pentru implementarea reformelor administrative. La finalul anului trecut, președintele Bucureștiului, Nicușor Dan, a subliniat importanța adoptării rapide a bugetului pentru a demonstra angajamentul României față de disciplina fiscală și stabilitatea financiară.