Radu Miruță a sesizat DNA după identificarea unor nereguli majore în atribuirea unor contracte de zeci de milioane de euro

Sursa foto: Facebook
Ministrul Apărării, Radu Miruță, a sesizat Direcția Națională Anticorupție (DNA) după ce ar fi identificat nereguli majore în atribuirea unor contracte de zeci de milioane de euro către o singură firmă, potrivit USR. Verificările ar fi început după ce ministrul a cerut explicații despre modul în care sunt cheltuiți banii publici în sistemul de apărare.

Cum ar fi obținut compania contractele

Potrivit USR, compania Pop Industry ar fi obținut contracte cu instituții ale statului în valoare totală de aproximativ 66 de milioane de euro. Printre acestea se numără Ministerul Apărării, Administrația Națională a Rezervelor de Stat, IGSU și Poliția Română.

Unul dintre mecanismele menționate ar fi fost introducerea unor condiții tehnice restrictive în caietele de sarcini. USR a explicat că, într-un caz privind achiziția de corturi, a fost impusă o cerință tehnică de 18.000 mm coloană de apă, de șase ori peste standardul uzual de aproximativ 3.000 mm.

Această condiție ar fi limitat concurența și ar fi dus la un singur ofertant eligibil, respectiv compania menționată, care ar fi obținut contracte de aproximativ 44 de milioane de lei.

Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok
Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok
O nouă taxă pentru calătoriile cu avionul. Scumpiri cu până la 15 dolari pe sens
O nouă taxă pentru calătoriile cu avionul. Scumpiri cu până la 15 dolari pe sens

Probleme semnalate la livrarea unor containere militare

Într-un alt caz, containere militare în valoare de 7,6 milioane de euro ar fi fost livrate cu specificații diferite față de cele contractate.

Printre problemele semnalate se numără:

  • echipamente mai ieftine decât cele prevăzute în contract;
  • lipsa unor componente esențiale, precum aerul condiționat sau ferestrele;
  • unități neconectate la rețeaua electrică;
  • diferențe între oferta tehnică și produsele livrate.

Cu toate acestea, comisiile de recepție ar fi semnat documentele și ar fi confirmat conformitatea livrărilor.

Radu Miruță a sesizat DNA

USR a transmis că ministrul Apărării ar fi sesizat atât structura internă de prevenire și investigare a fraudelor din minister, cât și DNA, în legătură cu posibile nereguli din procedurile de achiziție.

„Asta găsești când sapi puțin. Firme de apartament care câștigă zeci de milioane de la stat. Condiții tehnice inventate ca să elimine concurența. Comisii care semnează fără să verifice. Și un sistem care a funcționat ani de zile fără ca nimeni să pună vreo întrebare. Acum se pun întrebările. În așteptarea banilor din SAFE pentru înzestrarea Armatei, se face curățenie. Pentru că soldații români merită echipament real, nu resturi de la firme cu relații”, a transmis USR, într-o postare pe Facebook.

Stiri calde

18:10 - Statele UE, încurajate să își refacă rezervele de gaze înainte de iarnă
18:04 - Blocul Patria va fi consolidat. Primăria Capitalei va suporta cea mai mare parte din costuri
17:57 - Cum a aflat un licean despre subiectele la simulare, la limba română: Mi s-a citit în tarot, pe TikTok
17:55 - CCR a stabilit când o să analizeze sesizările depuse de AUR pe legea bugetului
17:50 - Doi copii, diagnosticați cu malarie după o călătorie în Africa. Al treilea este în atenția medicilor
17:35 - O nouă taxă pentru calătoriile cu avionul. Scumpiri cu până la 15 dolari pe sens

Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran
Semnele care arată că urmează o criză mondială de proporții, din cauza războiului din Iran
Sistemul financiar mondial este la pământ
Sistemul financiar mondial este la pământ
Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului
Adrian Severin Iranul nu reprezintă o amenințare pentru securitatea Israelului

