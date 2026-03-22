OpenAI își dublează planurile de extindere. Compania vrea 8.000 de angajați până în 2026

OpenAI își intensifică planurile de dezvoltare și își propune să își dubleze numărul de angajați până la finalul anului 2026, într-un context marcat de concurență tot mai puternică pe segmentul inteligenței artificiale, în special în zona corporate. Compania din Statele Unite își propune să își dubleze efectivul de personal, vizând aproximativ 8.000 de angajați, față de cei circa 4.500 existenți în prezent, conform Financial Times.

Planul de dezvoltare presupune extinderea echipelor în arii esențiale, precum dezvoltarea de produse, inginerie, cercetare și vânzări. Totodată, OpenAI își diversifică structura de personal prin introducerea unor poziții noi, numite „ambasadori tehnici”, menite să ajute companiile să integreze și să utilizeze soluțiile de inteligență artificială.

Pentru a susține această creștere accelerată, compania a închiriat un nou spațiu de birouri în San Francisco, ajungând la o suprafață totală de aproximativ 93.000 de metri pătrați. În acest context, ritmul de recrutare ar putea ajunge până la 12 angajări pe zi în cursul acestui an, semn că direcția este orientată tot mai mult către creșterea veniturilor și atragerea clienților din mediul de afaceri.

Această expansiune are loc într-un context în care concurentul Anthropic își întărește prezența pe zona corporate. Potrivit unor date analizate de Ramp, un start-up american axat pe plăți și gestionarea cheltuielilor pentru companii, care a evaluat un eșantion de peste 50.000 de clienți, companiile aflate la prima implementare de soluții AI optează pentru Anthropic de aproximativ trei ori mai frecvent decât pentru OpenAI.

În schimb, reprezentanții OpenAI resping aceste concluzii și afirmă că modul de realizare a analizei nu oferă o imagine fidelă asupra pieței.

„Ideea potrivit căreia cota de piață în segmentul enterprise poate fi dedusă din datele de card de credit Ramp este absurdă. E ca și cum ai spune că vânzările globale de lămâi pot fi calculate pe baza standului de limonadă al copilului meu”, a spus un purtător de cuvânt al companiei.

El a evidențiat că marile corporații nu apelează la carduri de credit atunci când încheie contracte de ordinul milioanelor de dolari și nici nu își fundamentează deciziile strategice de achiziție pe astfel de platforme.

La finalul lui 2025, directorul executiv Sam Altman le-a cerut angajaților să își reorienteze atenția către produsul principal al companiei, ChatGPT. În paralel, conducerea diviziei de aplicații a solicitat limitarea inițiativelor secundare și concentrarea pe obiective bine definite. Prioritatea este acum dezvoltarea modelului de programare Codex, extinderea portofoliului de clienți corporate și poziționarea ChatGPT ca un instrument esențial pentru productivitate.

„Instrumentele de programare au deschis complet noi direcții pentru ceea ce putem face. Schimbă modul în care gândești produsele și modul în care abordezi piața”, a explicat schimbarea de direcție un executiv OpenAI.

Deși ChatGPT a depășit pragul de 900 de milioane de utilizatori activi, peste 90% dintre aceștia folosesc serviciul fără a plăti, ceea ce pune presiune pe sustenabilitatea modelului de afaceri. În acest context, OpenAI analizează diverse direcții de monetizare, printre care introducerea publicității, dezvoltarea unor soluții dedicate mediului corporate, lansarea de modele video și extinderea în zona hardware. Totodată, atât OpenAI, cât și Anthropic continuă să opereze în pierdere, alocând investiții de miliarde de dolari pentru avansarea tehnologiilor de inteligență artificială.

Direcția actuală de dezvoltare nu este lipsită de riscuri. Potrivit unui investitor, OpenAI ar putea ajunge „într-un teritoriu neutru”, între Google, lider pe segmentul consumatorilor, și Anthropic, care câștigă tot mai mult teren în zona corporate.

Pentru a evita un astfel de scenariu, compania încearcă să își întărească poziția pe ambele direcții, mizând pe integrarea produselor și pe creșterea bazei de clienți plătitori. Potrivit estimărilor, până la finalul anului, aproximativ jumătate din veniturile OpenAI ar putea proveni din segmentul corporate, comparativ cu circa 40% în prezent.