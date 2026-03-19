Curajul lui Cristi Chivu i-a adus un contract pe zece ani, cu un salariu de 4 milioane de euro

Ascensiunea lui Pio Esposito la Inter Milano confirmă încă o dată impactul pe care Cristi Chivu îl are în formarea noii generații de jucători. Atacantul italian de doar 20 de ani este considerat deja unul dintre cele mai promițătoare produse ale academiei „nerazzurre”, iar clubul pregătește o mutare majoră pentru a-l securiza pe termen lung.

Promovat la prima echipă după ce a fost crescut în structurile de juniori sub comanda lui Chivu, Esposito a impresionat rapid prin evoluțiile sale și a devenit un nume tot mai prezent în discuțiile din fotbalul european.

Trecerea de la echipele de tineret la prima echipă a fost una naturală pentru Pio Esposito. Atacantul a beneficiat de încrederea lui Cristi Chivu încă din perioada în care românul îl pregătea la juniori.

Debutul la seniori a venit în această vară, iar prestațiile sale au atras imediat atenția. Esposito s-a remarcat prin forță fizică, eficiență în fața porții și capacitatea de a crea ocazii.

În actualul sezon, atacantul a bifat cifre solide în Serie A, unde a marcat 5 goluri și a oferit 4 pase decisive în 27 de etape. Performanțele sale nu s-au limitat la campionat.

În UEFA Champions League, Esposito a reușit două goluri și două assist-uri în 9 partide, confirmând că poate face față și la cel mai înalt nivel.

Conducerea clubului este decisă să nu piardă unul dintre cele mai importante talente ale sale. Potrivit informațiilor apărute în presa italiană, Inter Milano îi pregătește lui Esposito un contract pe termen foarte lung, de până la 10 ani.

Noua înțelegere ar urma să includă și o creștere salarială spectaculoasă. Dacă în prezent câștigă aproximativ 1.000.000 de euro pe sezon, viitorul contract i-ar putea aduce venituri de până la 4.000.000 de euro anual, incluzând bonusurile.

Această mișcare ar confirma statutul său de jucător esențial în planurile de viitor ale clubului.

Forma bună a lui Esposito nu a trecut neobservată. Mai multe cluburi importante din Europa și-ar fi exprimat interesul pentru un eventual transfer.

Cu toate acestea, conducerea lui Inter respinge ferm orice posibilitate de plecare în acest moment. Președintele clubului, Giuseppe Marotta, a transmis un mesaj clar.

”Arsenal nu a făcut nicio ofertă pentru Pio Esposito, în ciuda informațiilor apărute în presă. Nu intenționăm să vindem jucători importanți, iar transferurile nu reprezintă prioritatea noastră.

Îl considerăm pe Pio Esposito o piesă de bază pentru viitorul nostru. Orice este posibil în viitor, dar mă refer la un viitor foarte îndepărtat”.

Declarația oficială arată că Inter vrea să construiască în jurul tânărului atacant, nu să profite de interesul pieței.

La doar 20 de ani, Pio Esposito are deja profilul unui atacant complet. Cu o înălțime de 1,91 metri, acesta se impune fizic în dueluri, dar are și mobilitate și tehnică peste medie.

Pe lângă evoluțiile de la club, Esposito a început să devină o prezență constantă și la nivel internațional. A strâns deja 5 selecții pentru naționala Italiei și a marcat 3 goluri.

Cota sa de piață este în continuă creștere. Conform platformei Transfermarkt, atacantul este evaluat la aproximativ 35 de milioane de euro.