Viața din Spania, prin ochii românilor. Ce i-ar determina să se întoarcă înapoi acasă 

Spania nu mai oferă condițiile de trai care i-au atras, la un moment dat, pe mulți români veniți aici cu speranța unui viitor mai bun. Pentru cei care trăiesc de ani buni în țară și au copii născuți și care merg la școală în Spania, revenirea în România este dificilă, potrivit unui reportaj publicat de lanzadigital.com.

Un reportaj publicat de lanzadigital.com prezintă poveștile unor români care au ajuns în Spania cu speranța unui trai mai bun. Printre ei se află Larisa Mihai Zugravu, care locuiește aici din 2004 și a ajuns în Ciudad Real la trei luni după soțul ei, zidar, venind „dintr-un impuls”, cu autobuzul și cu banii trimiși de acesta.

Pe parcursul celor 22 de ani trăiți în Spania, familia a avut constant locuri de muncă. „Există locuri de muncă, dar salariile nu țin pasul cu cheltuielile. Am venit aici să facem bani, să punem ceva deoparte. Acum câștigăm doar cât să supraviețuim. Pentru asta, prefer să fiu în țara mea”, a explicat aceasta.

În prezent, achiziția unei locuințe sau obținerea unui credit ipotecar în Spania i se par imposibil de realizat.

Nici Claudia, nici Simona nu idealizează situația din România, însă pentru ele familia și nevoia de stabilitate par să cântărească decisiv. Ar reveni rapid în țară, dar sunt descurajate de corupție, nivelul scăzut al salariilor și prețurile ridicate.

„România e în Uniunea Europeană de aproape 20 de ani, dar încă există multă corupție, salariile sunt mici și ne e greu să ne obișnuim cu leul. Gândim doar în euro. Pentru că nu ne descurcăm aici, preferăm să plecăm. Într-un viitor nu prea îndepărtat, vom pleca”, a explicat Larisa.

Simona Burbulea trăiește în Spania de 15 ani și a ajuns în Ciudad Real „din dragoste”, după ce partenerul ei emigrase acolo împreună cu familia. În prezent, situația s-a schimbat, iar soțul este cel care vrea să se întoarcă în România. „Ne-am construit o casă în Transilvania și, în doi sau trei ani, plecăm”, a explicat aceasta.

Ambii sunt liber-profesioniști, iar soțul ei, care lucrează în construcții și instalații electrice, consideră că ar avea perspective profesionale mai bune în România. „Există cerere mare pentru electricieni și instalatori. De fiecare dată când mergem în vacanță, primește telefoane pentru lucrări”, a explicat aceasta.

Claudia Barbulea are deja stabilit momentul plecării: vara viitoare va părăsi Spania „pentru câțiva ani”, din motive personale. Totuși, nu consideră această plecare drept una definitivă. „Îmi place mai mult să locuiesc aici. Oamenii sunt amabili, orașul e liniștit, m-am integrat foarte bine”, a spus aceasta, despre Ciudad Real.

Aceasta vorbește despre România cu speranță, dar și cu realism. „Sper să se schimbe lucrurile, de dragul celor care trăiesc acolo. Prețurile sunt foarte mari, salariile mai mici decât în Spania și există multă corupție.”

Datele Institutului Național de Statistică din Spania (INE) arată că emigrația românească a scăzut cu aproximativ 30% comparativ cu nivelul maxim înregistrat în 2012. Scăderea este cauzată atât de migrația de întoarcere, cât și de numărul tot mai mic de români care aleg să se stabilească în Spania.