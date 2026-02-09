Român înarmat cu toporul, reținut după ce a făcut scandal într-un local din Viena. Ce pedeapsă riscă

Un român de 25 de ani a fost reținut de polițiștii austrieci, după ce a intrat într-un bar înarmat cu un topor și i-a amenințat cu moartea pe clienții localului. Incidentul a avut loc sâmbătă seara în cartierul Favoriten din Viena, potrivit Krone.at.

Potrivit martorilor, agresorul a intrat în local în jurul orei 20:00 și a început să lanseze amenințări la adresa clienților. Polițiștii de la secția Keplergasse au intervenit rapid, l-au imobilizat și i-au confiscat arma.

Tânărul le-a spus anchetatorilor că motivul atacului a fost legat de zgomotul constant produs de barul aflat vizavi de apartamentul său.

Sursele apropiate anchetei susțin că bărbatul era deranjat de zgomotul produs de cliențiși de gunoiul pe care aceștia îl lăsau pe pervazul ferestrei sale.

În fața oamenilor legii, el a mai spus că se simțea jignit de comportamentul lor, ceea ce l-a determinat să reacționeze violent. În prezent , bărbatul este cercetat pentru amenințări periculoase, iar ancheta este în desfășurare.

Conform legii din Austria, o persoană care face amenințări periculoase poate fi pedepsită cu închisoare de până la trei ani sau o amendă, în funcție de gravitatea faptei și circumstanțele în care a fost comisă.

Nu este primul incident de acest fel în Viena; în urmă cu doi ani, un alt român a fost împușcat mortal de polițiști după ce atacase forțele de ordine cu un topor, după ce și-ar ucis iubita. În ianuarie, un român de 37 de ani a fost reținut în Austria după ce a încercat să plece cu un tren staționat folosind un ciocan. Incidentul a avut loc în gara St. Valentin, din districtul Amstetten, Austria Inferioară.

Bărbatul a intrat în cabina mecanicului, unde a spart mai multe geamuri și a provocat daune, activând totodată lumina și semnalul sonor ale trenului, ceea ce a alertat autoritățile feroviare. În cele din urmă, românul a fost reținut și dus la penitenciarul din St. Pölten.