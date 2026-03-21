Rețeta lui Mary Berry pentru cea mai ușoară lasagna

Mary Berry, una dintre cele mai apreciate figuri din gastronomia britanică, împărtășește secretul unui reparat italian, rezultat al experienței sale de peste 50 de ani în bucătărie. Această rețetă simplă și accesibilă de lasagna promite să fie un adevărat festin, combinând savoarea clasică cu ușurința de preparare, chiar și pentru cei mai puțin experimentați, informează Mirror.

Rețeta clasică de lasagna a celebrei Mary Berry a fost rafinată timp de mai bine de cinci decenii și se pregătește rapid, fiind suficientă pentru până la zece persoane.

Lasagna rămâne un preparat apreciat pentru savoarea și versatilitatea sa, însă rețeta lui Mary Berry s-a dovedit a fi una atemporală, ușor de realizat chiar și în zilele aglomerate. Pentru rezultate optime, experta recomandă să lăsați lasagna să stea aproximativ șase ore înainte de a fi introdusă la cuptor.

În anii 1970, când a creat pentru prima dată această rețetă, Mary Berry a ales să soteze carnea și legumele, conferind astfel preparatului o aromă intensă. Astăzi, însă, uleiul de măsline a devenit varianta preferată, menținând gustul bogat, dar într-un mod mai simplu și mai sănătos.

Ideală pentru o cină între prieteni sau pentru familii numeroase, această rețetă de lasagna este gândită pentru a hrăni între opt și zece persoane, păstrând gustul clasic și savoarea inconfundabilă semnată de Mary Berry.

Pentru această rețetă recomandată de Mary Berry aveți nevoie de următoarele ingrediente:

Două linguri de ulei de măsline,

900 g carne tocată de vită,

Două cepe, tocate mai mare,

Patru fire de țelină, tocate mărunt.

Doi căței de usturoi, zdrobiți,

Două linguri rase de făină albă,

150 ml supă de vită.

O lingură de jeleu de coacăze roșii sau o linguriță de zahăr tos, opțional,

Trei linguri de pastă de roșii,

O lingură de cimbru tocat,

Două conserve de roșii tocate a câte 400 g.

Pentru sosul alb alb aveți nevoie de: 50g unt, 50 g făină albă, 750 ml lapte fierbinte, două lingurițe de muștar Dijon, 50 g parmezan, ras fin, sare și piper negru proaspăt măcinat

Ingredientele necesare pentru lasagna:: 12 foi de lasagna și 75 g cheddar matur, ras.

Începeți prin a preîncălzi cuptorul la 160°C (140°C cu ventilator). Pentru sosul de carne, încălziți o tigaie mare și adăugați puțin ulei. Rumeniți carnea tocată până capătă o culoare aurie, apoi scoateți-o și păstrați-o deoparte.

În aceeași tigaie, sotați ceapa, țelina și usturoiul până se înmoaie, după care reintegrați carnea și presărați puțină făină, amestecând bine. Turnați supa și lăsați să fiarbă ușor, adăugând apoi jeleul de coacăze roșii sau zahărul, piureul de roșii și cimbrul. Încorporați roșiile din conservă și continuați fierberea, acoperind tigaia, timp de aproximativ o oră până la o oră și jumătate, până când carnea devine fragedă și aromată.

Pentru sosul alb, topiți untul într-o cratiță, adăugați făina și gătiți timp de un minut. Încorporați treptat laptele fierbinte, amestecând constant până se obține o consistență cremoasă. La final, adăugați muștarul Dijon și parmezanul, potriviți de sare și piper.

Aranjarea lasagnei începe prin a întinde o treime din sosul de carne într-un vas termorezistent de aproximativ 2,3 litri, urmat de o treime din sosul alb. Condimentați ușor și adăugați un strat de foi de lasagna. Continuați cu jumătate din restul sosului de carne și sos alb, apoi încă un strat de foi. Finalizați cu restul sosului de carne și sosul alb, presărând deasupra cheddar.

Acoperiți preparatul și lăsați-l la frigider timp de șase ore înainte de coacere. Pentru gătit, încălziți cuptorul la 200°C (180°C cu ventilator) și coaceți lasagna timp de aproximativ 45 de minute, până când stratul superior se rumenește, marginile fac bule, iar pastele devin moi și suculente.