Cum să prepari paste bolognese altfel: sfaturi și trucuri de la Mary Berry

Mary Berry, un nume celebru în lumea gastronomiei britanice, propune o abordare neașteptată a unuia dintre cele mai îndrăgite preparate italiene: pastele bolognese. În locul rețetei tradiționale, care pune accent pe carne și sos bogat, Berry recomandă ajustări simple care aduc un plus de savoare și textură, informează Express.

Bucătăreasa subliniază că micile modificări pot transforma complet experiența culinară: de la alegerea legumelor, până la modul în care carnea este rumenită.

Pentru cei care caută un echilibru între tradiție și inovație în bucătărie, recomandările lui Mary Berry oferă o inspirație de nerefuzat. Gustul familiar al rețetei clasice rămâne, însă fiecare ingredient aduce o notă surprinzătoare care redefinește felul de mâncare.

Mary Berry recomandă ca preparatul să fie pregătit în avans, pentru a putea fi pus direct la cuptor atunci când este nevoie. Un detaliu esențial al rețetei îl reprezintă metoda de prăjire aciupercilor, care le păstrează ferme și aromate, evitând textura moale și apoasă.

Această abordare face ca pastele să fie nu doar rapide, ci și pline de savoare, demonstrând încă o dată talentul lui Mary Berry de a combina simplitatea cu gustul autentic.

Mary Berry propune o reinterpretare delicioasă a clasicei paste bolognese, gata în doar 25 de minute și potrivită pentru cinele din mijlocul săptămânii. Rețeta sa combină ingrediente simple, dar atent alese, pentru a crea un preparat bogat în aromă și textură.

Ingrediente principale:

O lingură de ulei de măsline

Două cepe, tocate

Două fire de țelină, tocate mărunt

675 g carne tocată de vită

Doi căței de usturoi, zdrobiți

Două linguri de pastă de roșii

Două conserve de roșii tocate (400 g fiecare)

350–500 ml supă de vită

Două lingurițe sos Worcestershire

Două lingurițe jeleu de coacăze roșii

O lingură de unt 250 g ciuperci castane, feliate

O lingură frunze proaspete de cimbru tocate

225 g paste penne

50 g cheddar ras

30 g parmezan ras

Sare și piper negru proaspăt măcinat

Salată verde sau de roșii, pentru servire

Începeți prin a încălzi uleiul într-o tigaie adâncă. Adăugați ceapa și țelina tocate și sotati-le timp de aproximativ trei minute, până încep să se înmoaie. Următorul pas este carnea tocată: adăugați-o în tigaie și prăjiți-o până se rumenește uniform, fărâmițând-o constant cu o lingură de lemn.

După ce carnea capătă o nuanță aurie, încorporați usturoiul și pasta de roșii, amestecând rapid câteva secunde. Continuați prin adăugarea roșiilor tocate, a sosului Worcestershire (este un condiment de culoare maro închis, preparat din anșoa fermentată, oțet, zahăr și condimente) și a jeleului de coacăze roșii.

Pentru un gust complet, turnați supa în tigaie și asezonați cu sare și piper. Dacă folosiți o tigaie foarte lată, probabil veți avea nevoie de întreaga cantitate de lichid. Acoperiți vasul și lăsați ingredientele să fiarbă la foc mic timp de 30-35 de minute, pentru ca aromele să se combine armonios.

În timp ce compoziția fierbe, preîncălziți cuptorul la 200°C (sau 180°C cu ventilator). Topiți untul într-o tigaie separată, adăugați ciupercile și prăjiți-le un minut la foc mare. Acoperiți tigaia pentru două minute pentru a permite ciupercilor să se înmoaie, apoi îndepărtați capacul și gătiți încă două minute, până când lichidul se evaporă complet. Ciupercile și cimbrul se adaugă apoi în amestecul de carne, omogenizând totul.

Între timp, fierbeți pastele în apă sărată până devin al dente, scurgeți-le bine și treceți-le sub jet de apă rece. Amestecați pastele cu compoziția de carne și ajustați condimentele după gust.

Transferați totul într-un vas termorezistent, presărați cu brânză și coaceți timp de 25-30 de minute, până când preparatul devine rumen și bule se formează la margini. Se servește fierbinte, alături de o salată verde proaspătă sau o salată de roșii.