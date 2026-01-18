Mary Berry dezvăluie ingredientul care transformă prăjitura cu mere

Mary Berry, îndrăgita autoare de cărți de bucate și fost jurat al „The Great British Bake Off”, a dezvăluit secretul din spatele uneia dintre cele mai apreciate rețete ale sale: prăjitura cu mere și migdale. Deși desertul pare simplu la prima vedere, Berry spune că gustul irezistibil se datorează unui ingredient-surpriză, adăugat înainte de coacere.

Prăjitura cu mere a lui Mary Berry, prezentată în noua ei emisiune „Mary at 90: A Lifetime of Cooking”, iese în evidență prin textura deosebit de fragedă și aroma intensă, datorate unui ingredient de bază care îi conferă umiditatea perfectă.

În seria alcătuită din șase episoade, celebra bucătăreasă readuce în prim-plan rețete dragi, de la pandișpanul Victoria până la macaroanele cu brânză, iar noua prăjitură cu mere și migdale se înscrie firesc în această colecție.

În episodul recent, Mary a dezvăluit versiunea ei simplă a desertului: un aluat fin, încărcat cu bucăți de măr și completat de aroma subtilă a migdalelor. Prăjitura este descrisa ca fiind „umedă, plină de mere și migdale, ideală de servită caldă alături de cremă de vanilie”.

Pentru a o pregăti, este necesară o tavă de 20 cm și aproximativ două ore la dispoziție, timp suficient pentru a transforma aceste ingrediente simple într-un desert perfect pentru orice moment al zilei.

Aveți nevoie de următoarele ingrediente:

225 g făină cu agent de creștere,

O linguriță de praf de copt,

225 g zahăr tos,

două ouă,

o linguriță de extract de migdale,

150 g unt nesărat, topit și răcit,

350 g mere, curățate de coajă, fără miez și feliate,

25 g fulgi de migdale.

Cuptorul se reglează la temperatura de 160°C (sau 140°C la cel ventilator), iar baza unei tăvi rotunde, cu pereți detașabili și diametru de 20 cm, se tapetează cu hârtie de copt, apoi se unge ușor pentru a preveni lipirea.

Într-un vas încăpător, se reunesc ingredientele uscate: făina, praful de copt și zahărul. Peste ele se adaugă ouăle, extractul de migdale și untul topit. Amestecul se face cu mixerul până capătă o consistență omogenă. Deși folosirea untului topit nu este obișnuită în majoritatea prăjiturilor, aici are rolul de a menține miezul fraged și umed.

Jumătate din compoziție se întinde pe fundul tăvii pregătite. Feliile de măr se aranjează, păstrând spații egale între ele și evitând contactul cu pereții tăvii. Feliile pot fi ușor suprapuse în zona centrală.

Restul aluatului se toarnă cu grijă peste stratul de mere, iar suprafața se nivelează. Deasupra, se presară un strat generos de migdale fulgi și se bagă la cuptor pentru aproximativ 90 de minute, până când capătă o culoare aurie și se retrage ușor de pe marginile tăvii.

După coacere, se îndepărtează inelul tăvii, iar prăjitura se lasă să se relaxeze circa 15 minute. Se răstoarnă apoi pe un platou și se servește preferabil caldă, alături de frișcă sau crème fraîche, pentru un plus de finețe.