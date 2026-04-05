De la călugări la turiști. Povestea hanului Grimsel Hospiz, care a supraviețuit secolelor și avalanșelor

Cocoțat deasupra unui lac înghețat din Oberlandul Bernez, hanul Grimsel Hospiz devine iarna un refugiu pentru cei care caută liniște și experiențe autentice în mijlocul naturii, informează theguardian.

Departe de agitația stațiunilor turistice și de orice sursă de distragere, locul inedit propune o evadare adevărată: un sejur în care tăcerea munților, aerul rece și cerul plin de stele creează o atmosferă aproape ireală.

Oaspeții care ajung aici sunt întâmpinați nu doar de peisaje impresionante, ci și de o ofertă gastronomică rafinată. Bucătăria hotelului pune accent pe preparate gourmet, transformând fiecare masă într-o experiență în sine.

După o zi petrecută în frigul iernii alpine, relaxarea continuă în cada cu hidromasaj, de unde priveliștea asupra întinderii înghețate și a cerului nocturn completează sentimentul de izolare și calm.

Așadar, dacă doriți să scăpați pentru câteva zile de o lume dominată de neliniște și conflicte, Grimsel Hospiz oferă exact contrariul: o pauză autentică, într-un decor natural unde luxul nu înseamnă opulență, ci liniște, spațiu și timp pentru a te reconecta cu natura.

Vârful Pasului Grimsel, situat în Oberlandul Bernez din Elveția, este dominată de creste înalte și ghețari spectaculoși și o cabană din granit argintiu, cu obloane roșii aprinse și baza acoperită de zăpadă. Clădirea era Grimsel Hospiz, considerat cel mai vechi han montan documentat din Elveția, o construcție care există încă dinaintea celebrului Westminster Abbey.

Primele mențiuni despre acest loc datează din anul 1142. La început, a funcționat ca un han modest, ridicat fie de Ordinul Sfântului Lazăr, fie de călugării augustinieni din Interlaken, originea exactă rămâne incertă. În prezent, Grimsel Hospiz a fost modernizat oferind toate condițiile necesare pentru o vacanță liniștită.

De-a lungul secolelor, clădirea a avut numeroase roluri: a fost locuită de călugări, a oferit adăpost păstorilor și călătorilor aflați în dificultate și chiar soldaților. Istoria sa a fost marcată de incendii devastatoare și de o avalanșă care, la un moment dat, a acoperit-o complet.

Deși lanțul muntos se ridică impunător în toate direcțiile, hanul este încadrat de o prăpastie abruptă și lacul Grimselsee, care iarna rămâne înghețat, iar primăvara se sparge în blocuri de gheață turcoaz.

Clădirea actuală, construită în 1932 între cele două baraje de la Grimsel, a făcut valuri în epocă ca primul hotel din Europa încălzit electric, un simbol al modernității montane la acea vreme.

După o renovare amplă între 2008 și 2010, Grimsel Hospiz a fost adaptat la standarde contemporane, dar rămâne un hotel de patru stele ce îmbină trecutul cu confortul actual. Sectorul istoric a fost păstrat, iar instalațiile sunt susținute într‑un mod ecologic, folosind căldura reziduală generată de centralele hidroelectrice din zonă.

La aproape 2.000 de metri altitudine, hotelul oferă 28 de camere decorate cu gust, saloane elegante și o cramă impresionantă în adâncul stâncii, cu sute de etichete rare. Bucătăria pune accent pe produse locale și tradiționale, iar atmosfera este una de refugiu autentic în mijlocul naturii alpine.

Situat într‑o zonă naturală protejată și aproape izolată, Grimsel Hospiz atrage iubitorii de liniște și panorame spectaculoase, fie vara, fie în sezonul alb, când zăpada transformă peisajul într‑o oază de calm deoarece sporturile de iarnă sunt interzise.