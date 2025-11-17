Judecătorii CCR ar putea rămâne fără indemnizația de 180.000 de lei: Prea multe beneficii

Senatul dezbate luni un proiect de lege care vizează eliminarea indemnizației compensatorii acordate judecătorilor Curții Constituționale (CCR) la încetarea mandatului. Proiectul a primit raport favorabil de la Comisia juridică și urmează să fie supus votului în plen.

În prezent, judecătorii CCR beneficiază, la expirarea mandatului sau în cazul imposibilității exercitării acestuia din motive medicale, de o indemnizație egală cu venitul net pe șase luni. Proiectul propune eliminarea completă a acestui beneficiu.

„A fost același motiv al echității, până la urmă. Eu consider că, pe același principiu pe care se merge și pe proiectul de lege cu pensiile magistraților, trebuie să fie o oarecare echitate și în această zonă. Prea multe beneficii cred că afectează foarte mult societatea românească, oricum foarte agitată din mai multe puncte de vedere”, a declarat președintele Senatului, Mircea Abrudean, inițiator al proiectului.

Dacă Senatul va aproba proiectul, acesta va ajunge la Camera Deputaților, forul decizional, care va stabili dacă indemnizația compensatorie va fi eliminată definitiv.

Potrivit inițiatorilor, indemnizația compensatorie reprezintă o sumă egală cu venitul net pe șase luni de activitate, aproximativ 180.000 lei la data depunerii proiectului. Expunerea de motive menționează că Legea nr. 47/1992 prevede această indemnizație pentru judecătorii CCR la expirarea mandatului sau în cazul imposibilității exercitării funcției din motive de sănătate.

Proiectul arată că judecătorii CCR beneficiază deja de pensii de serviciu, care pot fi cumulate cu alte venituri obținute ulterior. În plus, unii judecători au drepturi suplimentare aferente funcțiilor publice anterioare, precum indemnizații pentru limita de vârstă acordate foștilor parlamentari sau alte profesii.

„copul acordării unei sume egale cu indemnizația netă de șase luni de activitate, și anume asigurarea unei tranziții financiare la final de mandat, este deja atins prin regimul pensiei de serviciu care oferă un venit consistent imediat după încetarea mandatului, indiferent de vârsta beneficiarului” se arată în document.

În expunerea de motive, inițiatorii atrag atenția asupra obligațiilor României privind reducerea deficitului bugetar: „În contextul în care România și-a luat angajamentul de a reduce deficitul bugetar excesiv până în 2030, Guvernul României interzice, prin măsuri fiscal-bugetare, plăți compensatorii în sistemul public. Mentinerea indemnizației speciale pentru judecătorii constituționali ridică probleme de echitate față de alte categorii de personal din sistemul public.”

Documentul citează articolul 16 din Constituția României, care prevede egalitatea cetățenilor în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și discriminări, subliniind că majoritatea angajaților la stat nu beneficiază de asemenea prime.