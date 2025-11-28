Ministrul Finanțelor, despre rectificarea bugetară: Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde a fost nevoie

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a afirmat vineri că rectificarea bugetară aprobată de Guvern reprezintă o redistribuire „corectivă” între ministere. „Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Ministrul Finanțelor a declarat că noua rectificare bugetară, adoptată astăzi în ședința de Guvern, reprezintă un pas necesar pentru consolidarea fiscală de la finalul anului.

„Ţinta de deficit de 8,4% rămâne intactă, iar obiectivul principal rămâne asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice. Această rectificare înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente”, a mai spus acesta.

Nazare a explicat că bugetele ministerelor au fost „reașezate” astfel încât să reflecte noua structură a PNRR. El a arătat că procedurile de transfer al fondurilor din împrumuturi în granturi au fost simplificate prin notificări, măsură care permite plăți rapide și elimină birocrația actelor adiționale, accelerând implementarea proiectelor europene.

„Asigurăm fondurile necesare pentru plata integrală a asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, acoperind creşterea numărului de beneficiari şi sprijinind astfel autorităţile locale. Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor la final de an, pentru asigurarea cheltuielilor referitoare la derularea programelor de sănătate şi a unor servicii esenţiale de transport”, a mai spus acesta.

Nazare a spus că finalul de an aduce, în mod tradițional, cea mai mare presiune asupra cheltuielilor și că, din acest motiv, rectificarea a fost făcută cu prudență.

„Accentul în următoarea perioadă va fi pe asigurarea cofinanțărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor, în vederea atragerii fondurilor europene si asigurării fluxului de bani fără impact pe deficit. Așa putem crea premisele pentru o creștere economică sustenabilă”, a mai scris acesta.