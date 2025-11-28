Economie

Ministrul Finanțelor, despre rectificarea bugetară: Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde a fost nevoie

Comentează știrea
Ministrul Finanțelor, despre rectificarea bugetară: Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde a fost nevoieAlexandru Nazare. Sursa foto: Facebook./Alexandru Nazare
Din cuprinsul articolului

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a afirmat vineri că rectificarea bugetară aprobată de Guvern reprezintă o redistribuire „corectivă” între ministere. „Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Nazare: Ţinta de deficit de 8,4% rămâne intactă

Ministrul Finanțelor a declarat că noua rectificare bugetară, adoptată astăzi în ședința de Guvern, reprezintă un pas necesar pentru consolidarea fiscală de la finalul anului.

„Ţinta de deficit de 8,4% rămâne intactă, iar obiectivul principal rămâne asigurarea sustenabilităţii finanţelor publice. Această rectificare înseamnă o redistribuire corectivă între ministere. Concret, am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde nevoile sunt reale şi urgente”, a mai spus acesta.

Ilie Bolojan și Alexandru Nazare

Ilie Bolojan și Alexandru Nazare. Sursa foto: Facebook/Alexandru Nazare

Ajustări ale bugetelor pentru noua structură a PNRR

Nazare a explicat că bugetele ministerelor au fost „reașezate” astfel încât să reflecte noua structură a PNRR. El a arătat că procedurile de transfer al fondurilor din împrumuturi în granturi au fost simplificate prin notificări, măsură care permite plăți rapide și elimină birocrația actelor adiționale, accelerând implementarea proiectelor europene.

Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
Ioan Neculaie, milionarul care și-a măsurat Rolls-ul cu ruleta
Ioan Neculaie, milionarul care și-a măsurat Rolls-ul cu ruleta

„Asigurăm fondurile necesare pentru plata integrală a asistenţilor personali şi a indemnizaţiilor pentru persoanele cu handicap grav, acoperind creşterea numărului de beneficiari şi sprijinind astfel autorităţile locale. Am direcţionat banii pentru a stinge datoriile care s-ar fi acumulat la Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor la final de an, pentru asigurarea cheltuielilor referitoare la derularea programelor de sănătate şi a unor servicii esenţiale de transport”, a mai spus acesta.

Finalul de an pune cea mai mare presiune asupra cheltuielilor

Nazare a spus că finalul de an aduce, în mod tradițional, cea mai mare presiune asupra cheltuielilor și că, din acest motiv, rectificarea a fost făcută cu prudență.

„Accentul în următoarea perioadă va fi pe asigurarea cofinanțărilor necesare pentru plata facturilor aflate în procesare la nivelul ministerelor, în vederea atragerii fondurilor europene si asigurării fluxului de bani fără impact pe deficit. Așa putem crea premisele pentru o creștere economică sustenabilă”, a mai scris acesta.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

23:53 - Legenda miresei fără cap care a făcut celebru un oraș minuscul din Europa. De ce vin turiștii în număr record
23:46 - Un influencer de fitness a murit în timpul unei provocări extreme de îngrășare
23:38 - Fosta soție a unui membru al familiei regale din Dubai, acuzată de răpirea copiilor
23:31 - Orbán, surprins din nou la Kremlin. Liderii UE explodează: A mers fără mandat
23:22 - Ministrul Finanțelor, despre rectificarea bugetară: Am mutat resursele de unde nu s-au consumat, acolo unde a fost ne...
23:15 - Lovitură diplomatică pentru Rusia. A fost scoasă din consiliul de conducere al IMO

HAI România!

Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
Planul american de pace, renegociat la Geneva între tensiuni și presiuni politice
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională

Proiecte speciale