România ar putea pierde accesul la fondurile europene. Fondurile vor depinde de planurile naționale de reforme

România ar putea să întâmpine probleme la accesarea fondurilor europene, avertizează europarlamentarul PNL Daniel Buda, care susține că este nevoie urgentă de o reformă administrativ-teritorială.

Europarlamentarul PNL Daniel Buda a afirmat că România ar putea să aibă probleme la accesarea fondurilor europene din cauza actualului sistem administrativ. El a precizat că planurile naționale și regionale de parteneriat din propunerea de buget a Comisiei Europene pot fi afectate.

Buda a spus că o reformă administrativ-teritorială ar putea contribui la fluidizarea accesării fondurilor. Oficialul a amintit că sistemul administrativ existent datează din perioada comunistă.

Aproape jumătate din fondurile UE din viitorul buget multianual pentru 2028-2034 vor fi alocate pe baza planurilor naționale de reforme. Aceste planuri trebuie să fie aprobate de Comisia Europeană şi de Consiliul UE înainte de implementare.

Parlamentul European a precizat că, pentru a evita blocaje precum cele din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, condiţionarea fondurilor va viza reforme în aceleaşi domenii. Astfel, proiectele nu vor mai fi dependente de reforme din alte sectoare. Momentan nu există încă un acord cu Comisia Europeană. În coaliție a avut loc o discuție despre reclasificarea localităților, însă nu a avut niciun rezultat.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a afirmat că România nu poate continua cu actualul model administrativ dacă vrea să reducă cheltuielile. Ministrul Apărării a a vorbit despre necesitatea unei reforme comparând situația cu Polonia, care și-a reorganizat teritoriul încă din anii ’90.

Un raport al Curții de Conturi arată că doar 151 de comune și 5 orașe mici îndeplineau în 2023 toți indicatorii minimi prevăzuți de lege pentru unitățile administrativ-teritoriale. Analiza relevă că dotarea minimală prezentă în toate localitățile este doar existența unui așezământ religios.