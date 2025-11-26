Oana Țoiu: Micşorarea salariilor angajaţilor din MAE nu este realist posibilă

Oana Țoiu, ministrul Afacerilor Externe, a declarat, miercuri, că MAE va aplica reducerea de 10% a cheltuielilor de personal, însă a respins ferm posibilitatea micșorarării salariilor angajaţilor. „În ceea ce priveşte micşorarea salariilor angajaţilor din Ministerul Afacerilor Externe, acest lucru nu este realist posibil şi vă invit să vedeţi grila de salarizare, este publică”, a spus aceasta, la Parlament.

Ministrul Afacerilor Externe a declarat că instituția pe care o conduce susține obiectivele anunțate de premier, printre care se află și reducerea cheltuielilor bugetare.

„În ceea ce priveşte micşorarea salariilor angajaţilor din Ministerul Afacerilor Externe, acest lucru nu este realist posibil şi vă invit să vedeţi grila de salarizare, este publică. Ministerul Afacerilor Externe are o grilă de salarizare semnificativ sub media grilelor de salarizare a altor ministere, dar avem alte instrumente cu care vrem să respectăm acest angajament de reducere a 10% a cheltuielilor dedicate personalului şi o să venim cu acest plan”, a mai spus aceasta.

Ministrul a criticat proiectul aflat în Parlament care propune comasarea IDR cu instituții din afara domeniului diplomatic.

„Ministerul Afacerilor Externe nu susţine proiectul din Parlament, care amestecă în acelaşi loc şi instituţii care aparţin Ministerului Afacerilor Externe şi sunt create pentru a forma şi a pregăti diplomaţi şi alte instituţii care nu au nicio legătură cu acest domeniu, pentru că, deşi comasarea mai multor instituţii poate să arate bine matematic, în momentul în care amesteci cu totul domenii de activitate şi misiuni diferite şi echipe cu pregătire diferită este, cel mai probabil, ca niciunul dintre ele să nu îşi poată face treaba bine”, a mai spus aceasta.

Ea a spus că ministerul analizează „micșorarea costurilor”, în special prin servicii comune – juridice, administrative, contabile –, iar propunerile vor fi prezentate până la finalul anului.

Ministrul a menținut o poziție fermă și în privința proiectului guvernamental privind transferurile și interzicerea cumulului pensiei cu salariul.

„Pentru că intrarea în Corpul Diplomatic al României este un proces competitiv şi există un standard înalt de excelenţă pe care vrem să-l continuăm în Ministerul Afacerilor Externe, nu vom face transferuri din alte instituţii publice în interiorul MAE, pentru că ar fi o modalitate în care cineva ar intra în Corpul Diplomatic al României altfel decât prin concurs sau numire, şi vrem să păstrăm doar aceste două instrumente”, a explicat Oana Țoiu.

Ministrul a spus că a început să reducă detașările pentru a elibera posturi destinate tinerilor diplomați și celor cu experiență, menționând totodată că există un deficit major în consulatele din țările unde trăiesc comunități mari de români.

Oana Țoiu a declarat că, în ceea ce privește interdicția de a cumula pensia cu salariul, MAE aplică deja regulile actualizate.

„Vârsta de pensionare în Ministerul Afacerilor Externe este similară vârstei de pensionare în sistemul standard contributiv. Aşa că, deşi este încadrată oficial în această categorie pensia corpului diplomatic, în practică, felul în care arată formula sau vârsta de pensionare este cât se poate de apropiată de sistemul contributiv, în sensul în care avem puţin oameni care ar fi putut să se pensioneze la o vârstă considerată mult prea mică faţă de momentul pensionării şi să rămână în sistem, cumulând şi pensia şi salariul”, a explicat aceasta.