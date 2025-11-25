Sectorul în care salariile ajung la mii de euro, afectat de criza de personal: Nu mai vrea nimeni să muncească

Industria prelucrătoare, comerțul și transporturile însumează peste 12.000 de posturi disponibile în al treilea trimestru din 2025. Aceste sectoare se află în fruntea clasamentului domeniilor cu cele mai multe joburi vacante, potrivit celor mai recente date publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Deși salariile pornesc de la 1500 - 1800 de euro în acest domeniu, companiile care transportă mărfuri sunt mereu în căutarea de angajați. Adriana Grigore, proprietara unei companii care oferă servicii de transport pe cale rutieră, maritimă și aerină spune că lipsa personalului nu e singura problemă care apasă asupra acestui sector.

Sectorul transporturilor se confruntă cu una dintre cele mai dificile perioade din ultimii ani. Companiile care activează în acest domeniu caută permanent șoferi, însă găsesc tot mai greu candidați dispuși să rămână în țară. Cei mai mulți profesioniști preferă să plece în străinătate, unde veniturile sunt mai mari, chiar dacă stilul de viață este greu de accptat.

„În principiu, șoferii fac regula. Companiile rămân des fără șoferi pentru că mulți pleacă în străinătate să câștige mai mult. Ei sunt mereu în căutarea de angajați”, ne-a spus proprietara companiei Road Logistics.

Compania oferă transport de mărfuri în toate formele, inclusiv agabaritic, utilaje, ADR, containere, frigorific și cisterne. Serviciile sunt disponibile pentru transportul rutier, maritim și aerian.

Pentru operatorii cu unul sau două camioane, situația a devenit critică, adaugă reprezentanta companiei de transport. Având în vedere că nu reușesc să își acopere cheltuielile, mulți sunt nevoiți să renunțe la afacere și să se angajeze la rândul lor ca șoferi.

„Începând din primăvară, mulți dintre cei care au doar un camion sau două au ales să vândă totul și să se angajeze, la rândul lor, șoferi, pentru că nu mai reușesc să facă față cheltuielilor. Nu mai pot trăi din banii pe care îi câștigă”, mai spune Adriana Grigore, exclusiv pentru EVZ.

Un șofer care efectuează curse spre Germania sau Franța poate câștiga între 1.500 și 1.800 de euro. În realitate, spun angajatorii, suma nu reflectă efortul depus. Șoferii petrec săptămâni întregi pe drum, dorm în camion, mănâncă în camion și revin acasă doar periodic.

„Salariile ajung la 1.500–1.800 de euro în cazul celor care fac curse de transport marfă către Germania sau Franța, însă ei stau plecați aproape toată viața. Vin acasă doar la câteva săptămâni, dorm în camion, mănâncă în camion. Este o viață sacrificată. Nu aș considera că este un salariu mare”, explică proprietara companiei de transport.

O nouă provocare pentru sectorul transporturilor. Mai puține mărfuri de rulat

Transportatorii se confruntă și cu o altă problemă majoră: lipsa marfurilor de transportat. Mulți angajatori vorbesc despre o criză economică vizibilă, care afectează inclusiv volumul comenzilor. Chiar și așa, firmele mari continuă să recruteze constant, însă tot mai puțini români sunt interesați de joburi în țară.

„Nu mai sunt nici marfuri de rulat. Suntem în plină criză economică. Așa simt și așa văd și la colegii din domeniu. Firmele mari sunt într-o continuă angajare. Nu mai vrea nimeni să muncească la noi. Mai repede primim CV-uri din străinătate. Avem o firmă mică, însă primim foarte multe CV-uri de la străini care vor să se angajeze. Românii preferă să plece în afară pentru salarii mai mari. Noi, ca țară, nu prea avem ce să exportăm, iar nu poți trimite mașina goală în Germania, Franța sau Italia, pentru că vor fi uriașe costurile la import. Este o criză generală de mărfuri”, a încheiat afirmă Adriana Grigore, Road Logistics.

Ce arată datele INS

În continuare, industria prelucrătoare generează cel mai mare volum de joburi vacante, cu 6.019 posturi disponibile, deși nivelul este cu 1.953 de poziții mai mic decât anul trecut. Comerțul se află pe locul al doilea, cu 3.330 de posturi libere în trimestrul al treilea din 2025, în scădere cu peste 1.100 față de perioada similară din 2024. Transporturile închid topul, ajungând la 2.863 de locuri de muncă vacante, înregistrând însă o creștere anuală de 445 de poziții.