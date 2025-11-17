Politica

Acuzații pentru ARF și Ministerul Transporturilor privind subvențiile pentru operatorii de transport privat

Acuzații pentru ARF și Ministerul Transporturilor privind subvențiile pentru operatorii de transport privatSursă foto: Trenuri CFR în România/ Facebook
Ministerul Transporturilor și Autoritatea Feroviară Română (ARF) ar pregăti majorarea subvenției pentru Trăian Preoteasa cu peste 500 de milioane de lei, iar Regio Călători Brașov și Transferoviar Călători Cluj ar urma să primească tratament preferențial , acuză clubferoviar.ro.

Subvențiile pentru Trăian Preoteasa, majorate prin acte adiționale

După plecarea fostului președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu, noua conducere și secretarul de stat Ionuț Săvoiu ar fi implementat o formă modificată a actelor adiționale, mai susține sursa citată. Această variantă ar fi diferită de cea care primise avizul Consiliului Concurenței.

Conform noilor acte invocate de sursa citată, compania condusă de Trăian Preoteasa ar primi peste 500 de milioane de lei subvenție. Secretarul de stat al Ministerului nu și-a exprimat încă punctul de vedere.

Modificări ale compensațiilor în sectorul feroviar

Un operator care a semnat anterior actul adițional aprobat de Consiliul Concurenței ar urma să primească un nou act, în care compensația sa va scădea de la 34,06 lei la 28,72 lei pe tren-km. În cazul companiei CFR Călători, compensația va crește de la 34,18 lei la 47 lei pe tren-km.

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa

Directorul CFR Călători, Traian Preoteasa. Sursa foto: Captură video Youtube

Ministerul Transporturilor și Autoritatea Română Feroviară vor prezenta Guvernului noile niveluri de cheltuieli pentru serviciul public feroviar. Ajustările vor fi integrate la următoarea rectificare bugetară sau prin transfer de la Fondul de Rezervă.

Alte acuzații

Un operator privat chemat să semneze actul adițional avizat de Consiliul Concurenței a fost informat că urmează să fie elaborată o nouă formă, cu o compensație redusă de la 33,9 lei la 30,77 lei pe tren-km. Noua formă nu ar avea avizul Consiliului Concurenței și s-ar baza pe o „notă de fundamentare” fără putere juridică, mai susține sursa citată.

Modificările ar viza mai mulți operatori, în timp ce CFR Călători, Regio Călători și Transferoviar Călători ar beneficia de majorări ale subvențiilor. Sesizările transmise ARF nu indică dacă aceste observații vor fi luate în considerare de autoritate sau de Ministerul Transporturilor.

