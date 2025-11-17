Parlamentarii dezbat luni două moțiuni simple AUR împotriva miniștrilor Transporturilor și Energiei

Senatul dezbate moțiunea simplă împotriva ministrului Transporturilor, Ciprian Șerban, iar simultan Camera Deputaților discută moțiunea simplă depusă împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, potrivit Mediafax.

Senatul va analiza luni, de la ora 16:00, moțiunea simplă inițiată de senatorul Petrișor-Gabriel Peiu în numele Alianței pentru Unirea Românilor. Documentul a fost semnat de o pătrime dintre senatori.

Moțiunea acuză degradarea severă a sistemului feroviar românesc și consideră responsabilă conducerea politică a Ministerului Transporturilor, precum și premierul Ilie Bolojan. Discuțiile vizează măsurile adoptate până în prezent pentru remedierea situației.

Moțiunea a pornit de la scandalul în care un om de afaceri ar fi oferit o mită de 1,5 milioane de euro președintelui PNL Vaslui, Mihai Barbu, pentru a obține o audiență la premierul Ilie Bolojan. Autorii documentului susțin că Barbu a fost promovat în funcții-cheie de miniștri PSD fără calificările necesare.

Mihai Barbu a condus succesiv CFR Călători, Metrorex, Compania de Telecomunicații CFR și, în prezent, Autoritatea de Reformă Feroviară. Moțiunea îl acuză că influența sa a afectat funcționarea și managementul structurilor feroviare din România. Inițiatorii solicită repornirea și modernizarea capacităților sincrone, investiții în sisteme de stocare și elaborarea unei strategii energetice naționale „clare și conforme”.

Cei 37 de semnatari ai moțiunii, senatori AUR, PACE – Întâi România și neafiliați, susțin că, în ciuda unei finanțări semnificative, România se află pe penultimul loc în clasamentul european privind performanța feroviară. Conform moțiunii, tarifele la energie, comparativ cu puterea de cumpărare, se situează printre cele mai mari din UE, iar utilizarea fondurilor europene în acest sector este „sub media comunitară”.

Moțiunea depusă de AUR împotriva ministrului Energiei, Bogdan Ivan, intitulată „România în beznă – falimentul programat al sistemului energetic național”, va fi dezbătută și votată luni de plenul Camerei Deputaților. Deputații acuză ministerul de eșecuri în planificare, execuție, cercetare, suveranitate și protecția consumatorului.