Trenuri cu întârzieri record de 12 ani într-un an și bilete tot mai scumpe. Oferta CFR pentru călători

Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025–2026, pe data de 14 decembrie, a anunțat directorul general al CFR Călători, Traian Preoteasa.

„Conform legii, odată cu planul nou de mers al trenurilor se indexează cu rata inflaţiei. Asta este legea, alte bilete mai scumpe nu vor fi, decât indexate cu rata inflaţiei la jumătatea lunii decembrie”, a explicat Preoteasa. Noul Mers al Trenurilor nu aduce alte schimbări majore — doar actualizarea tarifelor în funcție de inflația anului.

În 2024, trenurile au avut întârzieri de 12 ani și 241 de zile în 2024. În primul trimestru din 2025, numărul pasagerilor transportați cu trenul a fost de 16,102 milioane, cu 7,5% mai puțin decât în aceeași perioadă din 2024, potrivit datelor INS.

Scumpirea de acum vine după o serie continuă de creșteri ale prețului biletelor din 2022 până astăzi.

-1 august 2025: scumpire din cauza creșterii TVA-ului de la 19% la 21%;

-15 decembrie 2024: tarife mai mari în medie cu 4,6%, odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor 2024–2025;

-decembrie 2023: creștere medie de aproape 9%.iulie 2022: scumpire de 20%, justificată tot prin rata anuală a inflației;

În timp ce prețul biletelor crește în fiecare an, calitatea serviciilor scade. România se află pe ultimul loc din Europa în clasamentul punctualității trenurilor, potrivit unui sondaj recent realizat de organizația Transport & Environment.

-Olanda conduce la punctualitate, cu 88% din trenurile de distanță lungă și mare viteză ajunse la timp.

-Belgia și Bulgaria urmează cu 88%, respectiv 87%.

-Danemarca și Spania completează topul, depășind Germania, Italia și Franța.

-Media punctualității în UE este de 87%.

România, în schimb, înregistrează o performanță de doar 20%trenuri sosite la timp, cel mai mic procent din întreaga Uniune Europeană.

Conform Comisiei Europene, un tren „punctual” este cel care ajunge cu o întârziere de maximum cinci minute. CFR ratează acest prag în majoritatea curselor de lung parcurs.

La nivel european, Compania Federală de Căi Ferate Elvețiene este liderul fiabilității transportului feroviar, urmată de operatorul olandez Nederlandse Spoorwegen, de SNCB din Belgia și de Renfe din Spania.

În clasamentul general, care ia în calcul nu doar punctualitatea, ci și prețurile biletelor și experiența de rezervare, Trenitalia din Italia se clasează pe primul loc. CFR se află la coada tuturor acestor indicatori.

Datele oficiale publicate în 2025 arată că, în anul 2024, trenurile CFR au acumulat întârzieri totale de 12 ani și 241 de zile. Este o creștere masivă față de anul precedent, când întârzierile cumulate depășiseră 9 ani.

În intervalul 1 august 2017 – 21 noiembrie 2025, în cele 30 de gări monitorizate, trenurile au acumulat:

-7.925.159 minute de întârziere, adică 5.504 zile, ceea ce înseamnă mai mult de 15 ani de întârzieri cumulate.

Media zilnică a întârzierilor în gările monitorizate: 2.613 minute, echivalentul a peste două zile de întârzieri în fiecare zi.

București Nord rămâne campioana absolută a întârzierilor, cu 879.720 minute.

Cea mai rea zi din ultimii opt ani a fost 4 august 2017, cu 23.677 minute - în cele 30 de gări monitorizate.