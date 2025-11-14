Cum explică Isărescu estimarea greșită a inflației din raportul anterior

Guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu, susține că accelerarea creșterii ratei anuale a inflaţiei în trimestrul al treilea al anului a fost cauzată de eliminarea plafoanelor pentru tarifele la energie electrică şi de creșterea cotelor de TVA şi a nivelului accizelor.

Isărescu, care a prezentat, vineri, raportul asupra inflaţiei, a mai spus că o altă problemă a fost dinamica ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare.

„Faţă de prognoza din vară din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei”, a arătat el.

„Rata anuală a inflaţiei a accelerat în trimestrul 3 - 2025 datorită următorilor factori: s-au eliminat plafoanele pentru tarifele la energie electrică, au crescut cotele TVA şi nivelul accizelor.

Apoi, am avut o dinamică ridicată a costurilor unitare cu forţa de muncă în anumite sectoare, în special în industria alimentară, la serviciile de piaţă şi am avut şi o continuare a tendinţei ascendente a anticipaţiilor inflaţioniste pe termen scurt, în sensul temperării creşterilor de preţ, avem o temperare a cererii de consum, apoi o evoluţie echilibrată, să-i spunem benignă, în ceea ce priveşte cotaţiile internaţionale ale petrolului şi s-a beneficiat şi de corecţii consistente în sensul scăderilor la preţurile legumelor şi fructelor”, a susținut Mugur Isărescu.

El spune că efectul eliminării plafoanelor pentru tarifele la electricitate asupra inflaţiei a fost de peste 2 procente.

„Eliminarea plafoanelor pentru tarifele la electricitate în iulie a avut un efect direct de 2,3 puncte procentuale asupra ratei anuale a inflaţiei. Apoi, tariful mediu pentru consumatorii casnici şi preţul en gros la energie electrică arată că, şi după aceste creşteri, preţurile sau nivelul tarifului se înscrie relativ în ceea ce constatăm a fi pe piaţă, dar nu întrevedem majorări suplimentare”, a mai spus guvernatorul BNR.

Isărescu consideră că scăderea ritmului de creştere economică a principalilor parteneri comerciali va afecta şi România.

„Legat de ce se întâmplă în Europa şi în lume, avem câteva noutăţi, o moderare a ritmului de creştere economică a principalilor parteneri comerciali ne va afecta şi pe noi. Suntem integraţi în mare măsură în lanţul de producţie european. Avem o anticipare a Băncii Centrale Europene privind o temperare a inflaţiei concomitent cu relaxarea treptată politicii monetare.

Totuşi inflaţia de bază, în special componenta serviciilor, se menţine la nivel ridicat şi în Europa şi în zona euro şi o temperare semnificativă faţă de perioada precedentă a ritmului deprecierii dolarului american faţă de euro”, a mai susținut Mugur Isărescu.

Guvernatorul BNR a încercat să scuze faptul că a subestimat, în vară, în raportul privind inflaţia, creșterea accelerată a prețurilor consemnată între timp.

„Rata anuală a inflaţiei calculată pe baza indicilor preţurilor de consum are o traiectorie descendentă cvasi-continuă, cu o ajustare amplă în trimestrul 3, anul viitor, o reducere de cinci puncte procentuale, atunci când iese din baza de calcul impactul direct al şocurilor pe calea ofertei. Faţă de prognoza din vară din raportul de inflaţie precedent, avem o curbă sensibil mai ridicată a inflaţiei.

Ce s-a subestimat în vară? S-a subestimat, în primul rând, impactul măsurilor administrative, liberalizarea pieţei de energie electrică şi majorarea impozitelor indirecte din trimestrul 3, mai ales pe partea de electricitate, şi, de asemenea un impact care e greu de măsurat al anticipaţiilor inflaţioniste şi care s-a conturat”, a susținut Isărescu.

„Este un mediu politic şi social destul de tensionat în ţară în această perioadă şi bineînţeles că toate aceste discuţii împing creşterile de preţuri mai sus decât am anticipat noi în lunile de vară”, s-a mai scuzat guvernatorul Băncii Naționale.