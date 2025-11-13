Cât s-au scumpit carburanții în România în 2025. Putem ajunge la prețul de 10 lei pe litru? Analiză

Prețurile carburanților au început să crească chiar din 1 ianuarie 2025, când accizele la benzină și motorină au fost majorate cu peste 6%. Această măsură a produs o scumpire imediată: circa +0,17 lei/l la benzină și +0,16 lei/l la motorină, fără ca piața să fi avut timp de reacție. În primele zile ale lunii ianuarie, datele din marile lanțuri de stații arătau prețuri de aproximativ 7,30 lei/l pentru benzină standard și 7,45 lei/l pentru motorină, niveluri care au reprezentat punctul de pornire pentru întreaga evoluție din 2025.

După o perioadă relativ liniștită în primele șase luni ale anului, dinamica a fost din nou zguduită pe 1 august. Atunci a intrat în vigoare o nouă creștere a accizelor, iar TVA-ul a urcat de la 19% la 21%, generând un impact suplimentar asupra prețului final. Motorina a simțit cel mai abrupt acest efect, în timp ce benzina a avut o evoluție ceva mai moderată, însă tot pe creștere.

Primele majorări au venit chiar în noaptea de Anul Nou, când accizele au crescut cu peste 6%, iar litrul de benzină s-a scumpit imediat cu circa 0,17 lei, iar cel de motorină cu 0,16 lei. În primele zile din ianuarie, prețurile se situau în jur de 7,30 lei/l pentru benzină standard și 7,45 lei/l pentru motorină, potrivit datelor din marile lanțuri de stații. A urmat un interval calm în primăvară și început de vară, până la al doilea mare șoc fiscal: pe 1 august a intrat în vigoare majorarea TVA de la 19% la 21% și o nouă creștere a accizelor, ceea ce a împins automat prețul carburanților în sus. Motorina, deja mai sensibilă la fluctuațiile internaționale, a resimțit măsura cel mai puternic, ajungând în multe zone peste 8 lei litrul.

Dincolo de taxe, 2025 a adus și un context internațional nefavorabil. Creșterea cotațiilor țițeiului Brent, volatilitatea piețelor energetice și un leu aflat sub presiune față de dolar au creat condiții în care importurile de produse petroliere au devenit mai scumpe. Cum România depinde parțial de acestea, în special pentru motorină, efectul s-a transmis relativ rapid în prețul de la pompă. Practic, fiecare scumpire a barilului și fiecare depreciere a monedei locale se reflectă în costurile rafinăriilor și distribuitorilor.

Între 1 ianuarie și 13 noiembrie, scumpirile totale la pompă, calculate după medii naționale, arată astfel:

Benzină – evoluție estimată:

Ianuarie: ~7,30 lei/l

Februarie: ~7,35 lei/l

Martie: ~7,40 lei/l

Aprilie: ~7,50 lei/l

Mai: ~7,60 lei/l

Iunie: ~7,65 lei/l

Iulie: ~7,80 lei/l

August: ~7,45–7,55 lei/l (după șocul fiscal)

Septembrie: ~7,54 lei/l

Octombrie: ~7,55 lei/l

13 noiembrie: ~7,57 lei/l

Motorină – evoluție estimată:

Ianuarie: ~7,45 lei/l

Februarie: ~7,50 lei/l

Martie: ~7,60 lei/l

Aprilie: ~7,70 lei/l

Mai: ~7,75 lei/l

Iunie: ~7,80 lei/l

Iulie: ~7,95 lei/l

August: ~7,88 lei/l

Septembrie: ~7,76 lei/l

Octombrie: ~7,72 lei/l

13 noiembrie: ~8,05 lei/l

Concluzie:

Benzină: scumpire totală de +0,25–0,30 lei/l

Motorină: scumpire totală de +0,55–0,60 lei/l

Pentru un rezervor de 50 de litri, asta înseamnă:

+12–15 lei în plus la un plin de benzină

+27–30 lei în plus la un plin de motorină

Criza Lukoil, amplificată de sancțiunile internaționale și negocierile privind vânzarea activelor companiei în Europa, a generat temeri serioase legate de continuitatea aprovizionării. Motorina standard a depășit din nou pragul de 8 lei, iar motorina premium s-a apropiat, în unele stații, de 8,40 lei. Ministerul Energiei a transmis că nu se așteaptă „explozia prețurilor”, însă incertitudinea legată de funcționarea rafinăriei Petrotel și posibilele blocaje logistice au creat un mediu în care operatorii au crescut prețurile preventiv.

Scumpirile din acest an au avut trei cauze majore:

Taxe și accize majorate, atât la 1 ianuarie, cât și la 1 august. Cotații internaționale instabile și un leu mai slab față de dolar și euro, ceea ce a făcut importurile mai scumpe. Probleme logistice și comerciale în jurul rafinăriei Petrotel, într-un moment în care România depinde de importurile de motorină.

Deși prețul de 10 lei pe litru nu reprezintă scenariul de bază pentru piața carburanților, el devine plauzibil dacă mai mulți factori nefavorabili se suprapun într-un interval scurt.

Prima condiție care ar putea împinge prețurile în sus este o nouă creștere a accizelor în 2026, măsură care ar adăuga între 40 și 50 de bani la costul final al unui litru de carburant. În același timp, o scumpire accentuată a petrolului la nivel internațional, cu 30–40%, fie ca urmare a unor conflicte geopolitice, fie din cauza unor decizii ale OPEC, ar amplifica și mai mult presiunea de pe piață.

Un alt element esențial este cursul valutar. Deprecierea leului în raport cu dolarul, moneda în care se tranzacționează petrolul, ar crește automat costurile de import pentru benzină și motorină, România fiind dependentă de aprovizionarea externă, în special pentru motorină. În plus, posibile blocaje în aprovizionare sau opriri parțiale ale rafinăriei Lukoil, ori ale altor rafinării din regiune, ar reduce oferta și ar determina distribuitorii să majoreze prețurile pentru a acoperi riscurile suplimentare. În perioadele tensionate, companiile petroliere tind să crească marjele comerciale pentru a-și proteja profitabilitatea, ceea ce poate adăuga un strat suplimentar de scumpiri.

Cumulat, aceste elemente pot ridica prețurile cu încă 1,7–2 lei pe litru. Într-un astfel de scenariu cumulativ, motorina ar putea urca de la nivelul actual, de aproximativ 8 lei pe litru, până la 9,7–10 lei pe litru, iar benzina ar urma un traseu similar, apropiindu-se de același prag psihologic.

Există însă și factori care ar putea preveni atingerea pragului de 10 lei. În primul rând, consumul scade în mod natural atunci când prețurile cresc prea mult, ceea ce obligă companiile să reducă marjele pentru a păstra volumul vânzărilor.

Statul poate interveni, la rândul său, prin măsuri de plafonare temporară, compensații sau chiar reducerea unor taxe, așa cum s-a întâmplat în perioadele de criză precedentă. Stabilizarea pieței internaționale a petrolului ar reduce presiunea asupra prețurilor interne, iar rafinăriile care funcționează fără întreruperi majore contribuie la menținerea unui flux constant de carburant pe piață. În plus, competiția dintre rețelele de benzinării limitează marjele comerciale, mai ales într-un context în care consumatorii devin mai atenți la preț.

În prezent, scenariul de 10 lei nu este unul dominant, dar devine posibil dacă se suprapun taxele mari, crizele de aprovizionare și evenimentele geopolitice.