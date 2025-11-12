Rafinăria Petrotel-Lukoil Ploiești pune în pericol prețul carburanților. Motorina ar putea ajunge la 10 lei litrul

Situația rafinăriei Petrotel-Lukoil Ploiești a intrat pe lista de urgențe ale Guvernului, în contextul sancțiunilor americane care intră în vigoare pe 21 noiembrie. Autoritățile analizează variante legislative prin care statul român să poată prelua temporar controlul asupra operațiunilor Lukoil, pentru a evita un blocaj în aprovizionarea cu combustibil și o explozie a prețurilor la pompă.

Surse guvernamentale susțin că se lucrează la o Ordonanță de Urgență sau o altă soluție juridică prin care rafinăria să poată continua activitatea sub supravegherea autorităților române.

Rafinăria Petrotel asigură în prezent aproximativ 20% din necesarul de carburant al României. O eventuală oprire a producției ar provoca o criză majoră de motorină, iar analiștii avertizează că prețurile ar putea depăși 9 lei/litru și chiar atinge 10 lei/litru, în lipsa unei intervenții rapide, transmite Antena 3 CNN.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a confirmat că România trebuie să intervină înainte de 21 noiembrie pentru a garanta continuitatea aprovizionării.

„Protejăm securitatea energetică a României și aplicăm ferm sancțiunile internaționale ce vizează Lukoil. Colegii mei din Ministerul Energiei lucrează în continuare, împreună cu toate autoritățile relevante, la crearea legislației care să asigure, pe de o parte, conformarea deplină cu regimul de sancțiuni stabilit de Statele Unite, iar pe de altă parte, continuitatea activităților de rafinare ale Petrotel Ploieşti, precum și de comercializare a produselor petroliere, fără a periclita aprovizionarea pieței naționale de combustibili.”

„O spun răspicat: nu voi solicita prelungirea termenului de 21 noiembrie fixat de autoritățile americane. Mai mult, voi susține replicarea şi aplicarea unitară a sancțiunilor inițiate de SUA la nivelul întregii Uniuni Europene. România trebuie să preia controlul asupra companiei pentru a garanta implementarea completă a măsurilor internaționale, pentru a proteja locurile de muncă ale celor 5.000 de angajați și pentru a asigura stabilitatea și securitatea sistemului energetic național.”, a mai declarat ministrul Energiei.

Lukoil deține în România rafinăria Petrotel-Lukoil Ploiești și aproximativ 320 de stații de carburanți, fiind unul dintre principalii jucători ai pieței locale. Impactul economic al unei opriri ar fi masiv, inclusiv pentru industriile conexe și pentru bugetele locale.

Întrebat despre posibilele măsuri ale Guvernului, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că principala preocupare trebuie să fie menținerea operațiunilor la rafinărie:

„Importantă este rafinăria. În acest moment, ea este închisă pentru mentenanță, urmând să fie redeschisă în câteva săptămâni.”

Șeful statului a explicat că, deși oprirea temporară nu afectează încă aprovizionarea, în lipsa reluării activității România ar fi nevoită „să importe mai mult”, ceea ce ar duce la creșteri de prețuri.

„După cum se vede, faptul că ea este închisă nu afectează fluxul. Însă, pe termen mediu și lung, dacă nu ar mai procesa, nu ar mai rafina, ne-ar obliga să importăm mai mult. Asta este problema.”

Președintele a respins speculațiile potrivit cărora rafinăria ar putea fi cumpărată de o companie intermediară rusească.

„Nu există riscul ca ea să fie preluată de cineva, o firmă paravan a Rusiei, pentru că avem o comisie care evaluează toate vânzările de companii cu interes strategic.”

El a menționat totodată că se analizează inclusiv o posibilă preluare temporară de către stat, dacă va fi nevoie de intervenție rapidă:

„Există și varianta, care are nevoie de un cadru normativ special, ca pe o perioadă limitată ea să fie preluată de statul român.”

Până la această dată, companiile și statele partenere au posibilitatea să-și restructureze relațiile comerciale cu Lukoil și Rosneft, cele două companii petroliere ruse vizate de sancțiunile SUA.

Lukoil, care controlează una dintre cele trei rafinării majore din România, reprezintă un pilon important pentru aprovizionarea cu combustibil la nivel național. Dacă Petrotel nu va mai produce, presiunea s-ar muta pe rafinăriile Brazi (Petrom) și Petromidia (KMG), iar România ar fi nevoită să apeleze la importuri masive, ceea ce ar pune o presiune uriașă asupra prețurilor la pompă.