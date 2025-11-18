Trenurile suburbane promise nu vin. Întârzierile CFR ating cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu

Proiectul trenurilor metropolitane rămâne blocat, în timp ce întârzierile feroviare din România ajung la un vârf al ultimilor zece ani. Datele CFR SA, Autorității pentru Reformă Feroviară și Eurostat arată degradarea capacității de circulație și a punctualității, pe fondul investițiilor insuficiente și al infrastructurii depășite.

Trenurile suburbane au fost prezentate ca una dintre marile soluții pentru mobilitatea în jurul marilor orașe. Conceptul de tren metropolitan, preluat din modele europene, presupune un sistem rapid, predictibil și cu frecvență ridicată, menit să degreveze traficul rutier și să ofere navetiștilor o alternativă reală la transportul auto. În România, promisiunea a rămas însă un proiect întârziat.

Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a inclus trenul metropolitan în strategia de modernizare a transportului public, iar cuvintele-cheie au fost investiții, servicii regulate și interconectare cu rețelele urbane. Cu toate acestea, implementarea nu avansează. Procedurile pentru achiziția de material rulant sunt lente, infrastructura nu suportă rute cu frecvență mare, iar rutele care ar trebui să lege zonele periurbane de centrele orașelor nu sunt pregătite tehnic.

CFR SA, administratorul infrastructurii feroviare, publică periodic date privind vitezele de circulație, restricțiile și lucrările necesare. Aceste informații arată clar că rețeaua feroviară funcționează la capacitate redusă. Numeroase secțiuni sunt afectate de restricții de viteză, iar lucrările programate nu acoperă ritmul în care infrastructura se degradează.

Pe multe porțiuni de cale ferată, trenurile circulă cu viteze medii similare celor din anii ’80. În plus, traficul pe liniile feroviare este limitat de noduri feroviare depășite, care nu pot gestiona fluxuri crescute. În aceste condiții, introducerea unor linii suburbane cu circulație la 15–30 de minute devine imposibilă în lipsa modernizărilor majore.

Datele CFR SA arată că întârzierile trenurilor au atins în acest an cel mai ridicat nivel din ultimul deceniu. Cauzele sunt diverse: infrastructura depășită, restricțiile de circulație, lipsa lucrărilor la termen și suprasolicitarea unor secțiuni-cheie. De asemenea, lucrările aflate în desfășurare produc uneori întârzieri suplimentare, pe lângă cele cauzate de defecțiunile structurale.

Eurostat confirmă,în analiza generală a statisticilor feroviare europene, că România se află constant în grupul statelor cu cele mai reduse viteze medii, cu timpi mari de parcurs și cu indicatori scăzuți de punctualitate. Deși statisticile europene oferă o imagine agregată, concluziile sunt clare: infrastructura feroviară națională este în decalaj față de restul UE.

Implementarea trenurilor suburbane presupune, în modelul european, o infrastructură modernă, cu linii dedicate, stații adaptate și sisteme digitale performante.ARF a menționat în documentele sale strategice că trenurile metropolitane sunt necesare în jurul marilor orașe precum București, Cluj, Timișoara, Iași, Brașov sau Constanța. În lipsa modernizării infrastructurii, proiectele rămân doar planuri.

CFR SA avertizează constant că lucrările de reabilitare se desfășoară lent, în funcție de bugete și proceduri. În același timp, traficul actual abia poate fi susținut de rețeaua existentă. În multe zone periurbane nici reabilitarea stațiilor și peroanelor nu este finalizată, iar semnalizarea este învechită.

ARF a menționat în documentele sale publice că trenurile suburbane sunt incluse în planurile de achiziție de material rulant nou și în proiectele finanțate prin fonduri europene. Totuși, lipsa unei infrastructuri adecvate amână implementarea lor. CFR SA estimează că pentru modernizarea completă a liniilor care ar putea permite trafic metropolitan este nevoie de proiecte și finanțări multianuale.

Eurostat arată, în analiza statistică, că statele care au reușit să dezvolte rețele feroviare suburbane performante au investit constant în infrastructură, semnalizare și electrificare. România se află încă în etapa în care rezolvă probleme de bază, precum eliminarea restricțiilor și accelerarea lucrărilor de reabilitare.