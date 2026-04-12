Trafic feroviar blocat pe ruta București–Constanța. Un tren CFR a lovit mortal o persoană

Traficul feroviar a fost întrerupt duminică, între Valul lui Traian și Basarabi, pe linia București–Constanța, după ce trenul RE 11080, operat de Regio Călători, a lovit mortal o femeie, iar circulația a fost reluată ulterior, după finalizarea cercetărilor și verificarea infrastructurii, potrivit anunțului făcut de CFR Călători.

CFR SA a anunțat că accidentul s-a produs la ora 12.52, pe segmentul dintre Valul lui Traian și Basarabi, unde trenul de călători implicat în incident a lovit o femeie. În urma evenimentului, circulația feroviară a fost oprită temporar pentru intervenția echipelor și desfășurarea cercetărilor la fața locului.

După finalizarea operațiunilor, compania a anunțat reluarea traficului în condiții normale.

Separat, Softronic Craiova a predat către CFR Călători locomotiva cap de serie dintr-un lot de 19 unități modernizate prin PNRR, în depoul București Călători.

Locomotiva 481-001, dedicată lui Nicolae Iorga, a intrat în exploatare și a fost introdusă pe ruta București – Constanța, unde a început să tracteze trenuri în regim comercial.

Unitatea a fost utilizată încă din vara anului 2024 pentru teste, configurarea sistemului ETCS și obținerea omologărilor necesare pentru operare în România și Ungaria, folosind atât sistemele locale, cât și sistemul ETCS.

Potrivit datelor comunicate, depoul București Călători a ajuns la un parc de 15 locomotive LEMA, urmând ca ultimele patru unități să fie livrate până în luna iunie, după finalizarea probelor. Acestea se află în stadii avansate de echipare și punere în funcțiune la Softronic Craiova.