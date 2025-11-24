Fostul premier David Cameron dezvăluie că a avut cancer de prostată

Fostul premier britanic David Cameron a dezvăluit că a fost tratat pentru cancer la prostată și se alătură astfel unui număr tot mai mare de politicieni care solicită guvernului să introducă screening-uri specifice, potrivit The Telegraph.

Fostul prim-ministru i-a mulțumit soției sale, Samantha, că l-a încurajat să se testeze atunci când a mers la un control medical în 2024. Acesta a efectuat un test pentru antigenul specific prostatei (PSA), un RMN și apoi o biopsie, care a confirmat diagnosticul.

Lord Cameron, în vârstă de 59 de ani, a spus: „Vreau, ca să zic așa, să ies public. Vreau să-mi adaug numele pe lunga listă de persoane care solicită un program de screening țintit”.

„Nu-mi place în mod special să discut despre problemele mele personale de sănătate intimă, dar simt că ar trebui să o fac”, a adăugat el.

Lord Cameron a spus că înțelege că bărbații pot ezita să vorbească despre sănătatea lor și „au tendința să amâne lucrurile”, dar a dorit să-și facă publică experiența pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la beneficiile screening-ului precoce.

„Ne este jenă să vorbim despre ceva precum prostata, pentru că este atât de strâns legată de sănătatea sexuală și de tot restul”, a spus el.

„M-am gândit cumva, ei bine, ți s-a întâmplat asta și ar trebui să-ți împărtășești părerea despre asta”.

„M-aș simți prost dacă nu aș ieși în față și nu aș spune că am avut această experiență. Am făcut o ecografie. M-a ajutat să descopăr ceva ce nu era în regulă. Mi-a oferit șansa să mă descurc cu asta.”

The Telegraph face campanie pentru introducerea screeningului țintit, astfel încât, la început, bărbaților cu cel mai mare risc – cum ar fi bărbații de culoare, cei cu antecedente familiale de cancer de prostată sau gene specifice legate de acesta – să li se ofere testele.

Comitetul Național de Screening din Marea Britanie urmează să facă recomandări pe această temă la sfârșitul lunii noiembrie, pentru ca deciziile să fie luate de miniștri.

Lordul Cameron și-a amintit cum, în 2024, el și soția sa ascultau radioul când l-au auzit pe Nick Jones, fondatorul Soho House, explicând cum un test de prostată i-a detectat cu succes cancerul și l-a tratat.

Lady Cameron a spus: „Mergi la un control medical cu medicul tău de familie, ar trebui să întrebi despre asta.”

„Și așa am făcut”, a spus el.

După ce a ascultat interviul, a comandat testul PSA, care caută proteine ​​asociate cu cancerul de prostată. Acesta a revenit cu un scor PSA ridicat, despre care spera că era „probabil nimic”.

„Ai un RMN cu câteva pete negre pe el. Te gândești: «Ah, probabil că e în regulă». Dar când biopsia revine și spune că ai cancer de prostată?”

„Întotdeauna te temi să auzi aceste cuvinte. Și apoi, literalmente, în timp ce ies din gura medicului, te gândești: «Oh, nu, o să o spună. O să o spună. O, Doamne, a spus-o!» Apoi a venit următoarea decizie. Primești tratament? Sau privești și aștepți?”

Lordul Cameron a spus că i s-a spus despre o terapie „focală” mai puțin intruzivă, care folosește ace pentru a emite impulsuri electrice pentru a distruge celulele canceroase și a efectuat tratamentul cu succes.

Lordul Cameron a adăugat că, după ce a venit biopsia, s-a confruntat cu o alegere. „A trebuit să iau această decizie, pe care o au mulți oameni cu cancer de prostată.”

„Privești și aștepți? Sau te uiți la opțiunile de tratament? Vreau să-mi asum riscul de a nu acționa sau vreau să-mi asum riscurile de a acționa?”

Fratele său mai mare, Alexander, a murit la vârsta pe care o are acum Lord Cameron, fapt despre care a spus că l-a făcut să fie mai atent la sănătate.

În perioada petrecută la Downing Street, Lord Cameron a fost un susținător vocal al conștientizării cancerului de prostată.